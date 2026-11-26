Arabie saoudite-Opérations suspendues à la raffinerie de Jizan après une attaque

Certaines des opérations de la raffinerie saoudienne de la région de Jizan ont été suspendues après que le site a été atteint jeudi par un projectile aérien hostile, a déclaré une source du ministère saoudien de l'Energie, citée par la presse officielle locale.

Un travailleur népalais a été tué et plusieurs autres personnes de différentes nationalités ont été blessées dans l'attaque, a dit cette source, selon des propos rapportées par l'Agence de presse officielle saoudienne (SPA), ajoutant qu'un incendie s'était déclenché mais avait été placé sous contrôle.

Une alerte aérienne avait été émise un peu plus tôt dans la région, régulièrement prise pour cible par les Houthis yéménites.

(Enas Alashray et Ahmed Tolba au Caire ; version française Jean Terzian, édité par Tangi Salaün)