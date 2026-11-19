Arabie saoudite-Le plus haut gratte-ciel de Ryad touché par un missile houthi

Le plus haut gratte-ciel de Ryad, siège du fonds souverain saoudien, a été visé jeudi par une frappe de missile lancée par les Houthis.

La frappe a provoqué des dommages à plusieurs étages du gratte-ciel ainsi qu'à des immeubles voisins, selon la défense civile saoudienne. L'attaque n'a pas fait de victime, selon l'agence de presse SPA.

La défense civile n'a pas identifié d'immeuble mais une photo publiée par SPA montre qu'il s'agit de la tour PIF (Fonds d'investissement public saoudien).

Le ministère des Affaires étrangères du royaume a dit se réserver le droit de prendre "toutes les mesures nécessaires" pour défendre sa souveraineté et protéger ses citoyens et ses biens nationaux à la suite de l'attaque houthi.

Les Houthis n'ont pas fourni de commentaire dans l'immédiat.

C'est la deuxième attaque visant le district financier de la capitale saoudienne après que le siège du géant pétrolier Aramco a été pris pour cible le 8 novembre dernier.

(Reportage d'Enas Alashray et Timour Azhari; version française Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)