Arabie saoudite : la plus haute tour de Riyad endommagée par une frappe houthie

Le gratte-ciel du géant pétrolier Aramco, le 3 mars 2025 à Riyad, endommagé en novembre après un tir des Houthis la capitale de l'Arabie saoudite ( AFP / Fayez Nureldine )

Riyad a de nouveau été touchée en son cœur jeudi par une attaque des Houthis pro-iraniens, qui a ciblé l'immense tour du fonds souverain saoudien dominant le quartier financier de la capitale, aux fenêtres soufflées.

"Plusieurs étages ont été endommagés ainsi que des bâtiments voisins", a écrit sur X la Défense civile dans un message accompagné d'une photo montrant l'étendue des dégâts.

Des pans entiers de la façade vitrée de cette tour de 80 étages, haute de 385 mètres, ont volé en éclats, a décrit à l'AFP un témoin sur place, ajoutant que certains des immeubles touchés autour étaient résidentiels.

L'attaque n'a fait aucun blessé, ont précisé les autorités qui ont condamné fermement ces "attaques terroristes incessantes".

Les employés de l'édifice, comme la plupart de ceux du quartier financier, sont en télétravail depuis fin septembre, à cause des frappes répétées des Houthis contre le royaume saoudien, ciblé pour son soutien au gouvernement yéménite internationalement reconnu.

Le porte-parole militaire des combattants pro-iraniens, Yahya Saree, a revendiqué sur Telegram l'attaque sur le quartier financier, disant qu'il s'agissait d'une riposte à des frappes au Yémen ayant tué des civils. Il a aussi fait état de frappes contre l'aéroport de Riyad, et la base aérienne de Khamis Mushait, dans le sud de l'Arabie saoudite.

Les habitants de la capitale avaient été alertés un peu avant cinq heures du matin via leurs téléphones d'un "danger potentiel", avant d'entendre de fortes explosions. Ils ont reçu un nouveau message dans la soirée sans qu'il soit suivi de détonations.

L'AFP n'a pas pu se rendre sur place. Le ministère de l'Intérieur rappelle régulièrement qu'il est interdit de prendre et publier des images de drones, de missiles ou d'impacts de tirs.

Vitrine économique

Les gratte-ciel du district financier du roi Abdullah à Riyad, le 11 octobre 2026, en Arabie saoudite ( AFP / Fayez Nureldine )

Avec ses imposants gratte-ciel, ses commerces de luxe et ses espaces verts, le quartier financier du roi Abdallah (KAFD) est la vitrine des ambitions économiques de l'Arabie saoudite et du projet Vision 2030, qui vise à faire de la puissante monarchie du Golfe un pôle majeur pour le tourisme, les conférences internationales et les grandes entreprises.

Il accueille les sièges de la Bourse saoudienne et du fonds souverain, de grandes entreprises du royaume ainsi que des multinationales comme l'américain Goldman Sachs.

Présidé par le prince héritier et dirigeant de facto du royaume Mohammed ben Salmane, le fonds souverain est l'un des plus importants au monde, avec plus de 900 milliards de dollars d'actifs sous gestion, et l'un des principaux instruments de la diversification de l'économie du royaume.

La capitale saoudienne a été régulièrement ciblée ces dernières semaines. Début novembre, un autre gratte-ciel du quartier financier, appartenant au géant pétrolier Aramco, avait aussi été endommagé après un tir des Houthis.

"Sur la défensive"

"Les Houthis tentent de frapper Riyad là où cela fait le plus mal, c'est-à-dire au cœur même de la stratégie Vision2030. Ils estiment que les Saoudiens sont sur la défensive et ils accentuent donc la pression", commente pour l'AFP Anna Jacobs, de l'Arab Gulf States Institute.

Les hostilités ont repris en juillet et se sont intensifiées en septembre, avec depuis des attaques quasi quotidiennes des Houthis sur le royaume saoudien, visant en particulier ses aéroports et infrastructures énergétiques.

Mi-octobre, l'une d'elles avait tué 14 personnes et en avait blessé 300 à l'aéroport de Riyad, soit l'attaque la plus meurtrière en dix ans dans le royaume.

En retour, la coalition dirigée par l'Arabie saoudite bombarde régulièrement les larges pans du territoire yéménite contrôlé par les Houthis.

Le conflit au Yémen a éclaté en 2014 lorsque les Houthis ont lancé une offensive contre les forces gouvernementales et pris le contrôle de vastes régions du nord du pays, notamment la capitale Sanaa.

La reprise des affrontements en juillet, après quatre ans d'accalmie, a ouvert un nouveau front dans la guerre au Moyen-Orient, et déjà coûté la vie à plus de 1.000 personnes selon l'ONU.