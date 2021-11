Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aquila : recul de 6,5% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 26/11/2021 à 15:38









(CercleFinance.com) - Le réseau d'interventions sur alarmes Aquila annonce un recul de 6,5% de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année, à un peu plus de 22,1 millions d'euros, dont une baisse de 5,9% à 7,18 millions sur le troisième trimestre. Il explique voir dans cette décroissance un retour à la normale, comparé à un exercice précédent 'en tous points exceptionnels', marqué par 'une intense suractivité intimement liée aux mesures d'accompagnements des premiers confinements en 2020'.

Valeurs associées AQUILA Euronext Paris -0.74%