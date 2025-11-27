 Aller au contenu principal
Aquila, Laurent Perrier : l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 27/11/2025 à 17:10

(AOF) - Aquila

Le réseau d'interventions sur alarme présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Laurent Perrier

La maison de Champagne précisera ses résultats du premier semestre.

Valeurs associées

AQUILA
3,780 EUR Euronext Paris 0,00%
LAURENT PERRIER
95,800 EUR Euronext Paris +3,46%
