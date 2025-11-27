Aquila, Laurent Perrier : l'agenda société France du jour

(AOF) - Aquila
Le réseau d'interventions sur alarme présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Laurent Perrier
La maison de Champagne précisera ses résultats du premier semestre.
|3,780 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|95,800 EUR
|Euronext Paris
|+3,46%
Les Bourses européennes ont terminé proches de l'équilibre jeudi, mais tout de même en terrain positif, les investisseurs évaluant les perspectives de baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) dans une séance calme en raison de la fermeture ... Lire la suite
La justice italienne enquête sur trois grands dirigeants soupçonnés de manipulation de marché dans le cadre de l'OPA à plus de 13 milliards d'euros lancée par la banque Monte dei Paschi di Siena (MPS) sur sa rivale Mediobanca, a indiqué jeudi la presse de la péninsule. ... Lire la suite
(AOF) - Hermès (-1,77% à 2113 euros) Hermès a fini lanterne rouge du CAC 40. UBS a confirmé sa recommandation à Neutre sur le titre du célèbre maroquinier, en abaissant sa cible de cours de 2 310 à 2 260 euros. AOF - EN SAVOIR PLUS En savoir plus sur Hermès Points ... Lire la suite
Plat particulièrement prisé des Japonais, l'anguille fait l'objet d'un débat international pour conserver l'espèce. Jusqu'à 85% de la consommation mondiale d'anguille se fait en Asie de l'Est, et notamment au Japon.
