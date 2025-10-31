 Aller au contenu principal
Aquarian se rapproche d'un accord de 4 milliards de dollars pour racheter l'assureur américain Brighthouse, selon le FT
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 01:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Aquarian Holdings, soutenu par Mubadala, est en pourparlers avancés pour racheter l'assureur vie américain Brighthouse Financial BHF.O dans le cadre d'une transaction de 4 milliards de dollars qui pourrait être annoncée dès ce week-end, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des sources familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

