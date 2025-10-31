Aquarian se rapproche d'un accord de 4 milliards de dollars pour racheter l'assureur américain Brighthouse, selon le FT

Aquarian Holdings, soutenu par Mubadala, est en pourparlers avancés pour racheter l'assureur vie américain Brighthouse Financial BHF.O dans le cadre d'une transaction de 4 milliards de dollars qui pourrait être annoncée dès ce week-end, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des sources familières avec le dossier.

