Aquarian se rapproche d'un accord de 4 milliards de dollars pour racheter l'assureur américain Brighthouse, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Aquarian Holdings, soutenu par Mubadala, est en pourparlers avancés pour racheter l'assureur vie américain Brighthouse Financial BHF.O dans le cadre d'une transaction de 4 milliards de dollars qui pourrait être annoncée dès ce week-end, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des sources familières avec le dossier.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
