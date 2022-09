Aqua Asset Management devient une entreprise à mission

(AOF) - Société de gestion indépendante focalisée à 100% sur la transition écologique, Aqua Asset Management (AM) franchit un nouveau cap dans sa démarche d'acteur engagé en faveur de la transition écologique en devenant une entreprise à mission. Cette nouvelle étape lui permet d'aller plus loin en inscrivant sa raison d'être et ses objectifs sociaux et environnementaux dans ses statuts.

Parmi les objectifs que Aqua AM a décidé de poursuivre dans le cadre de cette évolution figure, entre autres, l'orientation des fonds de ses investisseurs vers des entreprises qui font de la réduction carbone l'une de leurs préoccupations centrales et contribuent au développement de modèles économiques décarbonés.

Lionel Le Maux, président d'Aqua Asset Management, déclare : "Nous nous réjouissons de cette nouvelle étape. Aqua Asset Management a placé la transition écologique au cœur de sa stratégie d'investissement et a développé une solide expertise sur cette thématique. Devenir entreprise à mission s'inscrit dans le prolongement de notre démarche qui vise à contribuer à la réduction de l'empreinte carbone. Une étape qui a mobilisé l'ensemble de nos collaborateurs et qui nous permet d'ancrer notre approche dans la durée, avec la volonté d'emmener avec nous l'ensemble de nos parties prenantes."

Introduite par la loi Pacte, la qualité d'entreprise à mission permet aux sociétés de se doter d'une raison d'être intégrant la prise en compte des impacts sociaux, sociétaux et environnementaux de leurs activités. Cette qualité engage formellement les dirigeants et les actionnaires à déployer les moyens nécessaires (financiers, humains et logistiques) pour remplir cette mission.