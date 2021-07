Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client APRR : hausse de 19,1 % du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 20/07/2021 à 17:58









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 581,4 millions d'euros au 2e trimestre 2021, contre 367,1 millions d'euros sur la même période de 2020, soit une hausse de 58,4 %. Il est de 1 113,0 millions d'euros au 1er semestre 2021, contre 934,3 millions d'euros au 1er semestre 2020, soit une hausse de 19,1 %. Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a connu au 2e trimestre 2021 une hausse de 69,5 % par rapport à la même période de 2020.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +0.10%