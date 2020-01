Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client APRR : croissance de 2,9 % du chiffre d'affaires 2019 Cercle Finance • 28/01/2020 à 17:46









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction ressort à 2 611,0 millions d'euros au 31 décembre 2019, contre 2 537,6 millions d'euros au 31 décembre 2018, en croissance de 2,9 %. Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 625,2 millions d'euros au 4e trimestre 2019, contre 579,6 millions d'euros au 4e trimestre 2018, en hausse de 7,9 %. Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, progresse de 1,1 % sur la totalité de l'année 2019, en comparaison avec l'année précédente. Le trafic des véhicules légers progresse de 1,1 % sur l'ensemble de l'année et le trafic des poids lourds progresse de 0,7 %.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +1.56%