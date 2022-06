April veut s’offrir le CGP Magnacarta

(NEWSManagers.com) - Le 6 avril dernier, le président d’April, Eric Maumy, avait annoncé l’élargissement prochain de l’activité à la gestion de patrimoine. « Nous voyons sur ce secteur les mêmes enjeux que ceux du courtage il y a 20 ans : faible industrialisation du service, faible digitalisation, mouvement de concentration... avait partagé Eric Maumy. La réflexion se fait sous l’angle d’une forte accélération. » Une ambition aujourd’hui matérialisée par des discussions avec Magnacarta, comme le précise Capital Finance. Conseillé par Rothschild & Co, le prestataire de services en assurances détenu par CVC s’apprête en effet à entrer en négociations exclusives avec Groupe Burrus Courtage, qui détient 60% du capital du conseil en gestion de patrimoine. April a su se distinguer dans l’enchère animée par PwC Corporate Finance, où figuraient notamment certains fonds comme Meanings Capital Partners, a appris L’Agefi. De quoi rebondir après l’échec de sa candidature au rachat d’Orion, tombé dans l’escarcelle de Siparex en mai.

2,3 milliards d’euros d’encours gérés

« La participation d’Oddo, évaluée à 29%, devrait être réduite à l’occasion de la remise à plat du capital », confie un proche du dossier. En parallèle, l’équipe de direction emmenée par Vincent Couroyer (près de 10% du capital), devrait se reluer. La valorisation de Magnacarta – près de 2 millions d’euros d’Ebitda pour 2,3 milliards d’euros d’encours sous gestion – se situerait sous la barre des 40 millions.

Actionnaire de référence du courtier Diot-Siaci, créé l’an dernier à la suite de la fusion des deux entreprises, Christian Burrus procède ainsi à la rationalisation de certaines de ses participations. Ce délestage intervient au moment où l’Autorité des marchés financiers a infligé à son groupe une amende de 1,8 million d’euros. Le gendarme boursier lui reproche des manquements de déclaration de seuils lors de l’offre publique d’achat de CVC sur April en 2019, pour ne pas avoir déclaré l’existence d’une activité de concert de ses structures (Dôm Finance, AFI…). Les achats de titres des différentes entités du groupe Burrus en période d’offre et de pré-offre n’avaient pas permis à CVC de mettre en œuvre le retrait obligatoire envisagé, faute de détenir plus de 90% du capital et des droits de vote à l’issue de l’OPA. Si les différentes entités ont bien réalisé les déclarations de franchissements de seuil, elles ne faisaient pas mention de l’action de concert.

April prévoirait de boucler le rachat de Magnacarta d’ici la trêve estivale.