April : rachat de 10,2% du capital par Andromeda

(CercleFinance.com) - April annonce qu'Andromeda Investissements, une société indirectement détenue par des fonds gérés par CVC Capital Partners, a conclu le 30 décembre un contrat avec Persée Participations pour lui racheter 10,18% du capital et des droits de vote d'April. La transaction porte ainsi sur les 4.178.649 actions April détenues par Persée Participations, à un prix de 22 euros par action. Andromeda Investissements détient désormais 99,01% du capital et 98,71% des droits de vote de la société de courtage en assurance. Andromeda Investissements confirme son intention de déposer une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, offre qui sera soumise à la conformité de l'AMF dès que possible après l'annonce des résultats annuels d'April au titre de l'exercice 2019.

