April : envisage la réorganisation d'April Mon Assurance

(CercleFinance.com) - Le groupe April annonce ce soir que sa filiale April Mon Assurance (AMA) envisage une réorganisation de son activité. 'Dans un marché extrêmement concurrentiel, AMA a été confrontée depuis plusieurs années à une situation financière significativement déficitaire, malgré les investissements et plans d'action mis en oeuvre', rappelle le groupe, qui a tenté, sans succès, de retrouver un repreneur total ou partiel pour AMA. AMA envisage ainsi la fermeture de son activité de distribution directe physique de produits d'assurance en France métropolitaine, tout en maintenant son activité dans les DROM. 'Le projet conduirait à la suppression de 203 emplois actuellement actifs, qui pourrait être limitée à environ 180 grâce aux opportunités de reclassement identifiées au sein du groupe April', indique le groupe. Le projet de réorganisation a été présenté aux instances représentatives du personnel hier.

