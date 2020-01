APRIL : CVC Capital Partners détient 99,01% du capital

(AOF) - Andromeda Investissements, une société de reprise indirectement détenue par des fonds gérés par CVC Capital Partners, a déclaré avoir conclu le 30 décembre 2019 avec Persée Participations un contrat d'acquisition portant sur les 4 178 649 actions April détenues par Persée Participations et représentant 10,18 % du capital et 10,18 % des droits de vote d'April, à un prix de 22 euros par action. Persée Participations réinvestira une partie de son produit de cession en instruments de fonds propres aux côtés de CVC et Evolem.

Andromeda Investissements détient désormais 99,01 % du capital et 98,71 % des droits de vote d'April