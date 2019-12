APRIL cède sa filiale d'assurance dommages Axeria Iard

(AOF) - Après avoir cédé April International Voyage, April a annoncé, sous réserve des accords réglementaires nécessaires, la cession de sa filiale d'assurance dommages Axeria Iard au bermudien Watford. La transaction, dont le montant n'a pas été mentionné, s'inscrit dans la stratégie de recentrage du courtier lyonnais.

"Ce changement d'actionnaire est une reconnaissance de la réussite des équipes d'Axeria. La stratégie d'investissement sur nos collaborateurs, le digital et la data est pleinement récompensée et va permettre de décupler nos atouts grâce à la solidité financière et le savoir complémentaire apporté par Watford".

A l'issue de cette opération de changement d'actionnariat, Axeria Iard restera une société d'assurance établie et capitalisée en France, placée sous le contrôle de l'ACPR. Elle continuera de distribuer ses produits exclusivement au travers des courtiers sous la marque Axeria iard.

Watford complétera progressivement l'expertise d'Axeria Iard avec des projets de nouvelles branches d'activité, en renforçant les équipes et les capacités d'investissements d'Axeria Iard dans les technologies futures.