April : accord pour la cession d'Axeria IARD

(CercleFinance.com) - April annonce la conclusion d'un contrat pour la cession à Watford Holdings de 100% du capital ZD, filiale de portage de risque du groupe spécialisée dans l'assurance dommages, dans la continuité de sa stratégie de recentrage et de développement. Cette opération est subordonnée à l'obtention de l'autorisation préalable de l'ACPR et devrait intervenir durant le deuxième trimestre de l'année 2020. Axeria IARD a généré 139,9 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018.

