Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client April : accord avec le fisc français sur le dossier Axeria Re Cercle Finance • 11/12/2019 à 07:50









(CercleFinance.com) - April indique avoir conclu avec l'administration fiscale française un accord relatif à la proposition de rectification faisant suite aux investigations portant sur la territorialité de l'activité de réassurance de sa filiale Axeria Re, implantée à Malte. Cet accord est définitif et conduit la société de courtage en assurance à inscrire dans ses comptes, en sus de la provision de 20 millions d'euros déjà constatée, une charge non courante de 21,1 millions pour l'exercice 2019.

Valeurs associées APRIL Euronext Paris 0.00%