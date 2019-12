Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client April : a cédé April International Voyage Cercle Finance • 03/12/2019 à 17:54









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce avoir cédé ce jour sa filiale française spécialisée en assurance voyage, April International Voyage, à ses dirigeants actuels, Matthieu Drouet, Directeur général, et Jean-Philippe Lardennois, Directeur général adjoint. ' Cette décision s'inscrit dans la continuité de la stratégie de recentrage et de développement initiée par le groupe autour des activités de courtage ' indique le groupe. ' Nous allons, en cohérence avec notre stratégie de recentrage et de redéploiement sur nos métiers coeur, concentrer nos efforts sur le marché de la santé internationale, via notre filière métier dédiée, April International Care ' a déclaré Eric Maumy, Directeur général du groupe April.

Valeurs associées APRIL Euronext Paris -0.91%