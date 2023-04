Après une série de baisses, Tesla remonte ses prix aux Etats-Unis

Le constructeur de véhicules électriques Tesla a remonté les prix de deux de ses modèles vendredi aux Etats-Unis, après une série de baisses ces derniers mois pour contrer la concurrence et stimuler l'appétit de consommateurs plus prudents dans leurs dépenses.

Le groupe d'Austin (Texas) a augmenté de 2.500 dollars, dans les deux cas, le tarif affiché de son modèle S, désormais vendu 87.490 dollars, et du modèle X, qui coûte maintenant 97.490 dollars.

La modification tarifaire intervient après six baisses consécutives depuis le début de l'année, lesquelles ont passablement rogné les marges du constructeur, durement sanctionné à Wall Street jeudi après la publication de ses résultats trimestriels.

Signe que le rapport entre offre et demande a sensiblement évolué, trois des quatre modèles Tesla sont actuellement disponibles immédiatement, alors que le constructeur a longtemps été connu pour ses délais de livraison de plusieurs mois.

La firme a assorti son relèvement tarifaire sur les modèles S et X d'une nouvelle offre promotionnelle, qui propose aux clients prenant livraison d'ici fin juin de bénéficier, durant trois ans, de recharges gratuite dans le réseau mis en place par Tesla.

A Wall Street, le titre Tesla ne profitait que modérément de ce changement tarifaire. Il était en hausse de 0,66% vers 15H40 GMT. Il avait perdu 9,75% sur la seule séance de jeudi.

"C'est un coup pour essayer d'attirer l'attention", a commenté Garrett Nelson, analyste de CFRA, qui rappelle que les deux modèles concernés sont les plus luxueux de la gamme et représentent des volumes de ventes bien moindres que les Tesla 3 et Y, bien moins onéreux.

tu-jmb/els/nth