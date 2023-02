Après une année 2022 " mitigée ", la distribution redoute un " effet de ciseaux " en 2023 (Procos)

Les volumes de ventes en baisse pour beaucoup de secteurs, notamment l'habillement et l'équipement de la maison, laissent penser que lors de cette reprise, les consommateurs ont surtout augmenté leurs achats de voyage, restauration mais réduit ceux concernant les produits.

Octobre a marqué un tournant dans l'année car l'importante hausse des prix des produits alimentaires a provoqué une baisse des ventes en volumes, tandis que pour le commerce spécialisé, le très faible accroissement des ventes magasins des enseignes en octobre et novembre (+1,5 %) cache en fait une baisse des volumes vendus puisque dans le même temps, les prix des produits ont augmenté de 3 à 5% par rapport à la même période en 2022.

L'activité des enseignes du commerce spécialisé en 2022 suit la forme d'une courbe qui s'améliore au fil des mois en se rapprochant progressivement, en moyenne, des activités de 2019. Après un mauvais mois de janvier à - 11,7 % par rapport à janvier 2019, l'été fut très médiocre, inférieur à 2019 et l'activité s'est améliorée à partir de la rentrée pour se terminer sur un bon mois de décembre à +10,4% par rapport à décembre 2019.

(AOF) - " La fréquentation des magasins en 2022 est comparable à 2021 mais très inférieure à celle de 2019 " à -19,5%. C’est le bilan « mitigé » de l’année que dresse Procos, la Fédération représentative du commerce spécialisé, qui rassemble 260 enseignes. Début 2023, s’empilent difficultés et incertitudes, un environnement qui génère un redoutable effet ciseaux résultant de la baisse des volumes de ventes et de l’augmentation de tous les coûts.

