Après un mauvais moment à passer avec l'inflation aux USA, les marchés se reprennent

(AOF) - Les bourses européennes sont soulagées d'avoir les mauvais chiffres de l'inflation aux Etats-Unis derrière elles. Juste après sa publication, le CAC40 a dévissé pour perdre nettement plus de 1% mais les marchés se sont repris en fin de séance. Le CAC 40 et l'EuroStoxx50 ont finalement gagné respectivement 1,04% à 5 879,19 points et 0,93% à 3 362,40 points. Même retournement spectaculaire à Wall Street où le Dow Jones s’adjuge 1,17% à 29 553,63 points tandis que le Nasdaq Composite progresse de 1,49% à 29 644,72 points.

Hors les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation, l'inflation a atteint 6,6% en rythme annuel en septembre aux Etats-Unis, alors qu'elle était attendue à 6,5%. Il s'agit d'un plus haut de 40 ans.

Les marchés financiers s'attendent à un nouveau relèvement de trois de quarts de point des taux de la Banque centrale américaine à l'issue de sa réunion de politique monétaire des 1er et 2 novembre, selon le baromètre FedWatch de CME. Ils lui attribuent désormais une probabilité de près de 100%.

Cette séance a aussi marquée par la réduction des tensions sur le marché des taux en Europe à la faveur d'une information de la chaîne de TV Sky News selon laquelle le gouvernement britannique pourrait réviser à la baisse ses projets budgétaires. Le rendement du 10 ans britannique perdait 23 points de base à 4,19% et son équivalent allemand, 3 points de base à 2,28% vers 17h30.

En Allemagne, le taux d'inflation en Allemagne s'est établi à 10% en rythme annuel en septembre 2022, contre 7,9% en août 2022, a confirmé Destatis ce matin. Le taux d'inflation se maintient depuis sept mois au-dessus de 7%.

L'énergie a continué de tenir le haut de l'affiche à Paris. Sous la pression des syndicats et du gouvernement, TotalEnergies a annoncé qu'il allait inviter les organisations syndicales à des négociations sur les salaires à partir de 20h00.