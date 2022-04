Après un exercice 2021 solide, Xilam Animation voit plus grand pour 2022

(AOF) - Xilam Animation (+5,23% à 38,20 euros) a réalisé en 2021 un bénéfice de 6,84 millions d'euros, en hausse de 144% sur un an. Le résultat opérationnel courant s’établit à 8,7 millions d'euros, soit un doublement par rapport à l’exercice 2020. Cette progression résulte à la fois de la forte hausse du chiffre d’affaires et d’une bonne maitrise des coûts fixes. Dans une année marquée par une forte dynamique d’investissement, la marge opérationnelle courante du studio d'animation a atteint 24,4%, contre 20,2% un an plus tôt.

Le groupe avait déjà publié un chiffre d'affaires et Autres Produits de 35,6 millions d'euros, en croissance de 62%, traduisant notamment une croissance soutenue des nouvelles productions (+92%). Et pour la première fois, le total des produits d'exploitation a dépassé les 40 millions d'euros, pour atteindre 40,2 millions fin 2021, en rebond de 63% par rapport à l'exercice 2020.

Ce dernier a été porté par le quasi doublement du chiffre d'affaires des nouvelles productions, à 20,5 millions d'euros, et la multiplication par 3 des subventions sur nouvelles productions, "conséquence de la dynamique d'investissement du groupe dans les productions propriétaire".

"Comme attendu, le chiffre d'affaires du catalogue marque le pas ponctuellement par rapport à l'exercice 2020, explique Xilam. Il s'agit principalement d'un effet de cycle dans la mesure où il n'y avait pas de renouvellement en jeu en 2021 sur les deux principales propriétés du catalogue : Oggy et Zig et Sharko".

L'exercice 2021 a également été marqué par le rapide développement du Groupe à l'international (78% des ventes), et notamment sur les plateformes numériques qui pèsent désormais 75% des ventes (contre 43% en 2019).

En 2021, les investissements en production propriétaire s'élèvent à 31,2 millions d'euros, en hausse de 25%. Le studio prévoit par ailleurs d'investir entre 33 et 36 millions en 2022 dans de nouvelles productions, et compte au total 21 projets en développement. Au moins 10 nouvelles productions devraient être lancées dans le courant de l'année.

Dans cet environnement de croissance, Xilam a confirmé son objectif de revenus cumulés pour le cycle 2022-2023 de 110 millions d'euros. Un objectif qui s'inscrit dans la trajectoire du plan Ambition 2026, présenté le 17 février dernier, avec pour ambition de doubler les revenus d'ici 2026 à 80 millions d'euros.

De son côté, Midcap Partners, qui est resté à l'Achat sur la valeur avec un objectif de cours de 44 euros, a retenu un chiffre d'affaires et Autres Produits 2022-2023 de 94,5 millions d'euros et table sur une marge opérationnelle courante de 25%en 2022 et de 26% en 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Médias : Disparition progressive de la presse gratuite et m utations de la presse régionale

La pandémie a lourdement affecté la presse gratuite, déjà en difficultés. Le premier titre à s’effondrer a été le quotidien Metro, qui a cessé sa parution en 2015. La crise sanitaire a entraîné une chute des dépenses publicitaires pendant plusieurs mois alors que le modèle économique de ces titres repose intégralement sur les recettes publicitaires. De plus, la désaffection des transports en commun, la généralisation du télétravail dans les entreprises ont encore renforcé le contexte défavorable. D’après les données de l'ACPM (Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias), la presse gratuite d'information a connu une chute de sa diffusion de 54,3% en 2020, comparée à l'année 2019. Le seul rescapé est désormais le journal 20 Minutes (créé en 2002). Depuis le mois de juin 2021, son édition papier est distribuée trois jours par semaine. Après une chute de 38% de son chiffre d'affaires en 2020, il mise sur le numérique pour rebondir.

Quant à la La PQR (presse quotidienne régionale), elle multiplie les initiatives pour doper l'abonnement numérique, après avoir longtemps été épargnée par la crise de la diffusion de la presse grâce aux abonnements. D'après l'Observatoire de l'ACPM, la part des versions numériques sur internet (individuelles et par tiers) représente 57,3% de la diffusion de la presse quotidienne nationale, mais n'atteint que 10% pour les quotidiens régionaux. Pour fidéliser l'abonné numérique, plus volatil que celui du papier, les quotidiens régionaux élargissent leur offre de contenu. Ainsi cinq éditeurs (« Le Télégramme », « La Voix du Nord », « Sud-Ouest », « La Nouvelle République du Centre-Ouest », et « Ebra », filiale du Crédit Mutuel regroupant plusieurs titres) se sont alliés dans la télévision au sein d'une société, Territoires TV, pour mieux monétiser leurs audiences numériques.