Après un bon semestre, Hexaom continue de viser le milliard d'euros de chiffre d'affaires

(AOF) - Hexaom, le groupe de construction de maisons individuelles, a publié un chiffre d'affaires de 268,8 millions d'euros au titre du deuxième trimestre de l'exercice en cours, en hausse de 32,5% par rapport à la même période de l'exercice précédent et de 29,4% à périmètre constant. Si la production de ce second trimestre bénéficie d'un effet de base favorable par rapport à 2020, elle ressort également en progression de 16,6% par rapport au premier trimestre 2021, confirmant ainsi la très bonne orientation de l'activité constatée depuis le début de l'année.

Le chiffre d'affaires semestriel s'établit quant à lui à 499,4 millions d'euros, en hausse de 25,3% sur un an, et de 22,7% à périmètre constant. L'activité Construction de Maisons a affiché une croissance trimestrielle de 14,9% (après une progression de +11,3% sur le premier trimestre) et de 13,2% sur le semestre, son chiffre d'affaires ressortant à 381,8 millions d'euros.

Le groupe a réalisé 4 411 ventes pour un chiffre d'affaires de 576,2 millions d'euros, en croissance de respectivement 41,6% en volume et de 46,4% en valeur. Les prises de commandes ont, elles, augmenté de 52,2% sur le second trimestre.

La Rénovation a connu une croissance de 58,3% à 81,2 millions d'euros au premier semestre, dont 30% dans le B2C et 70% dans le B2B. Aménagement et Promotion progressent de respectivement 151,2% et 327,9% à 10,3 millions et 26,1 millions d'euros.

Forts de ces bons résultats, Hexaom confirme son anticipation d'atteindre un chiffre d'affaires 2021 proche d'un milliard d'euros sur l'année.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des pratiques qui évoluent face au défi climatique

Le secteur de la construction est actuellement responsable de près de la moitié de la consommation d'énergie et d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France. Face au défi climatique, les professionnels du bâtiment se réinventent, avec notamment une place grandissante accordée à la nature et aux espaces végétalisés et l'emploi de matériaux bio sourcés ou géosourcés (bois, paille, chanvre, ouate de cellulose, liège, lin, chaume, herbe de prairie, ...).

Néanmoins, dans le neuf, les normes toujours plus nombreuses, représentent une contrainte forte. D'ailleurs, la Fédération Française du Bâtiment juge irréaliste la nouvelle norme environnementale RE 2020, qui doit entrer en vigueur en juillet 2021. Cette nouvelle norme vise à réduire la consommation énergétique d'un bâtiment neuf de 30 % par rapport à l'actuelle norme thermique RT2012 mais aussi ses émissions carbone. Le secteur demande son report d'au moins six mois.