Après un bon premier semestre, SergeFerrari reste confiant pour la suite de l'exercice

(AOF) - SergeFerrari a annoncé un résultat net part du groupe de 8,7 millions d'euros au cours du premier semestre de son exercice 2021 (clos le 1er septembre). Il a ainsi été multiplié par 3,5 sur un an. Le résultat opérationnel a quant à lui été multiplié par 3,3, pour atteindre les 14 millions d'euros. Grâce à une bonne maîtrise des charges opérationnelles, le spécialiste des matériaux composites a affiché une rentabilité semestrielle en forte progression: l'EBITDA ajusté hors IFRS 16 s'élève ainsi à 21,6 millions d'euros, en croissance de 137%.

Le chiffre d'affaires atteint les 144,7 millions d'euros, en progression de 81,6% à périmètre et change courants et de +42,6% à périmètre et change constants. La croissance de SergeFerrari Group a été nourrie par une hausse des volumes, des gains de part de marché sur la plupart de ses lignes de métier, un impact prix très positif grâce à l'évolution du mix et la contribution des dernières acquisitions.

"Dans un contexte marqué par des tensions sur les matières premières, le Groupe a su garantir ses approvisionnements et utiliser sa position forte sur ses marchés cibles pour répercuter progressivement l'appréciation du prix de certains composants sur ses prix de vente", précise SergeFerrari.

Le cash-flow d'exploitation ressort à 13,6 millions après constatation d'une variation significative du besoin en fonds de roulement de -13,4 millions liée à la croissance de l'activité.

A moyen terme, SergeFerrari Group réaffirme son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros avec une progression de sa rentabilité supérieure à celle des ventes.

