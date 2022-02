Après un bénéfice record, ArcelorMittal avertit sur les "risques" financiers de la décarbonation

En France, le groupe a annoncé la semaine dernière 1,7 milliard d'euros d'investissements dans ses usines de Fos-sur-Mer et de Dunkerque pour réduire de 40% ses émissions d'ici 2030.

ArcelorMittal a été détroné en 2020 de sa place de numéro un mondial de l'acier (illustration) ( AFP / JOHN THYS )

Le deuxième sidérurgiste mondial ArcelorMittal a prévenu jeudi que la décarbonation de ses activités, surtout en Europe, constituait un "risque" financier, après un bénéfice net record en 2021.

Le groupe, dont l'activité industrielle est une des plus émettrices de gaz à effet de serre sur la planète, a souligné ses efforts pour parvenir à la neutralité carbone: c'est "un voyage long et difficile", a dit à la presse son directeur général Aditya Mittal.

Il a rappelé son ambition de réduire de 25% l'intensité de ses émissions de CO2 d'ici 2030 par rapport à 2018 (et de 35% en Europe) en "continuant à investir dans de multiples technologies qui nous aideront à y parvenir".

Avec l'aide de l'Etat, le groupe investit dans trois fours électriques qui lui permettront d'abandonner trois de ses cinq hauts fourneaux au charbon en France. Il prévoit aussi d'utiliser l'hydrogène à Dunkerque pour la réduction du minerai de fer au lieu du charbon. ArcelorMittal a fait des annonces équivalentes en Espagne, au Canada, en Belgique et en France.

Mais Aditya Mittal a souligné le "risque" financier de cette décarbonation si le prix de l'acier européen augmente sans compensation, alors que les allocations gratuites de crédit carbone vont se tarir petit à petit en Europe.

"Il y a un risque car, comme vous le savez, l'industrie de l'acier est mondiale et si le coût augmente en Europe et n'augmente pas dans les autres régions, l'industrie européenne de l'acier pourrait être pénalisée" a-t-il averti.

Alors que se discutent en Europe les règles d'établissement d'un hypothétique futur mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières (MACF) pour prévenir les distorsions de concurrence en défaveur des produits européens décarbonés mais plus chers à produire, il a demandé des "règles du jeu équitables" pour tous.

Cet avertissement a déplu au marché. Le titre ArcelorMittal, qui avait ouvert en baisse de 2% à la bourse de Paris, a perdu a accru ses pertes: vers 09H40, il perdait 4,05%. Peu avant 11H00, il ne perdait plus que 2,7% à 28,58 euros.

Baowu, nouveau numéro un mondial de l'acier

En 2021, malgré une baisse du volume d'acier produit, le groupe a été soutenu par l'envolée des cours des matières premières: il a bénéficié d'une "reprise économique mondiale" et d'une "demande forte" qui ont débouché sur de "très hauts niveaux de rentabilité", a déclaré Aditya Mittal.

ArcelorMittal a néanmoins perdu en 2020 sa place de numéro un mondial de l'acier au profit du chinois Baowu, selon le classement de l'association World Steel. Et en 2021, sa production d'acier a encore baissé. En cause, la baisse des livraisons au secteur automobile européen, affecté par la crise des semi-conducteurs. Mais son chiffre d'affaires annuel a bondi de 44% à 76,57 milliards de dollars et sa rentabilité à la tonne a quintuplé.