Après un accord sur la dette de Plesio (ex-Casino), Kretinsky va pouvoir se renforcer au capital

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Après un an de bras de fer, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky s'apprête à renforcer sa domination sur l'ex-Casino (Monoprix, Franprix...), en vertu d'un "accord de principe" avec les créanciers du distributeur, récemment rebaptisé Plesio, pour une nouvelle restructuration de sa dette, officialisé mardi.

Dans l'incapacité de rembourser 1,4 milliard d'euros de dette en mars 2027, le groupe stéphanois avait lancé fin novembre 2025 d'intenses tractations pour diminuer ce montant en échange d'un apport d'argent frais par son actionnaire principal, France Retail Holdings (FRH), détenu majoritairement par M. Kretinsky.

Dévoilé mardi, l'"accord de principe" conclu par les parties prenantes prévoit désormais de ramener cette dette à 800 millions d'euros et de l'étaler sur cinq ans en la rendant exigible en 2032, en échange d'une augmentation de capital de 390 millions par FRH.

Fruit de "discussions longues et exigeantes", cet accord "valide ce que nous avons accompli et surtout renforcera ce que nous voulons construire", s'est félicité le directeur général de Plesio, Philippe Palazzi, lors d'un point presse, vantant "le début d'un nouveau chapitre".

L'accord, dont la réalisation est attendue d'ici à fin mars 2027, prévoit un écrasement de 610 millions d'euros de dette, une réduction des taux d'intérêt qui pénalisaient le groupe, la poursuite du plan d'affaires "Renouveau 2030" et le "soutien à l'équipe de direction actuelle", selon le communiqué.

Il acte le maintien de Daniel Kretinsky comme actionnaire majoritaire, sa part au capital devant même grimper de 53% à près de 85%, selon le scénario qui tient la corde : il prévoit que Plesio rembourse une partie du prêt à cinq ans, l'autre étant transformée en actions que rachèterait FRH aux créanciers en janvier 2028.

Dans l'autre scénario, M. Kretinsky détiendrait moins de capital et les créanciers conserveraient principalement un prêt que Plesio doit rembourser à cinq ans, en recevant très peu d'actions.

L'accord final (dit de +lock up+) est attendu "le 19 décembre" et devra ensuite être validé par la justice, selon M. Palazzi, à la tête d'un groupe qui compte près de 6.500 commerces et 25.000 salariés.

"Grandir"

Daniel Kretinsky, qui avait pris le contrôle de Casino en 2024, renforce dans tous les cas sa présence dans le paysage économique français. Cet accord a été annoncé au lendemain de la fin de l'offre publique d'achat (OPA) lancée en janvier par le milliardaire tchèque pour prendre le contrôle majoritaire de Fnac Darty.

Cela doit également permettre à Casino, qui avait déjà vu sa dette allégée de près de 5 milliards d'euros lors d'une première restructuration il y a deux ans, de tourner la page des années Jean-Charles Naouri, ex-PDG historique.

Recentré sur la proximité après avoir cédé ses hypermarchés et supermarchés, le groupe aux sept marques (Casino, Monoprix, Franprix, Naturalia, Vival, Spar et CDiscount) s'est rebaptisé Plesio en octobre pour préparer son expansion.

"Notre priorité est de faire grandir nos marques et notre réseau de manière rentable et responsable", a insisté M. Palazzi, rappelant que Plesio entend "acquérir progressivement de nouvelles marques", notamment dans "la restauration à remporter".

Le groupe a publié mardi ses résultats du troisième trimestre, initialement attendus vendredi mais reportés à deux reprises dans l'attente d'un accord sur le "renforcement" de sa "structure financière".

Son chiffre d'affaires a baissé de 2,7% sur un an, à 1,9 milliard d'euros. En cause, l'"assainissement" du parc de magasins (sortie de certains points de vente) et la chute avec la chaleur des ventes de vêtements ayant affecté en septembre son vaisseau amiral Monoprix.

Sur les neuf premiers mois de l'année 2026, l'excédent brut d'exploitation ajusté de Plesio (Ebitda, un indicateur de rentabilité) a en revanche progressé de 9,3%, malgré un "contexte difficile" selon Philippe Palazzi.

Une cinquantaine de ses magasins ont été touchés par des actes de violence et de pillages le 17 octobre, a rappelé le distributeur, qui compte aider les franchisés concernés.

Et en octobre, une cyberattaque contre les systèmes frigorifiques de plusieurs enseignes a touché 5% des magasins Monoprix, mais les pertes engendrées "n'atteignent pas 300.000 euros", selon M. Palazzi.