Après son record, le CAC 40 marque une pause

(AOF) - Les marchés européens ont fini proches de l'équilibre, ne bénéficiant pas d'une inflation plus faible qu'anticipé aux Etats-Unis. La statistique la plus attendue du jour a conforté les investisseurs à propos de la réduction des pressions inflationnistes. L'indice des prix PCE, l'une des mesures préférées de l'inflation de la Fed, a reculé de 0,1% en novembre. A Paris, la prochaine cession par Nexity de ses activités de services aux particuliers a été saluée. Le CAC 40 a cédé 0,03% à 7568,82 points, portant son recul hebdomadaire à 0,37%. Il avait clôturé à un niveau record vendredi dernier.

En Europe, l'action adidas a reculé de 5,26% à 184,20 euros tandis que le titre de son concurrent, Puma , a perdu 6,88% à 50,06 euros alors que leur concurrent Nike est chute de plus de 10% à Wall Street. Hier soir, l'équipementier sportif américain a réduit ses prévisions annuelles de ventes. Il prévoit désormais une croissance d'environ 1% contre jusqu'à 5% auparavant. Cette nouvelle prévision "reflète l'augmentation des vents contraires macroéconomiques, en particulier en Chine et dans la région EMEA", a expliqué le Directeur financier, Matthew Friend lors de la conférence avec les analystes.

2023 se termine sur une bonne nouvelle pour les actionnaires de Nexity . Le titre du promoteur immobilier a bondi de 10,75% à 17,21 euros après l’annonce de négociations exclusives en vue de la cession de ses activités de services aux particuliers à Bridgepoint. Malgré cette forte progression, l’action Nexity perd plus de 30% depuis le début de l’année, affichant ainsi l’une des plus mauvaises performances de l’indice SBF 120. Confronté à une conjoncture immobilière "durablement adverse", Nexity a notamment lancé un avertissement sur 2023 fin juillet et suspendu ses objectifs 2026.

Ubisoft a perdu 1,45% à 23,73 euros alors que la Chine prévoit de renforcer la réglementation pour les jeux vidéo en ligne. Pékin a publié un projet de réglementation pour ce secteur qui comprend des restrictions sur les incitations à jouer ou à dépenser plus en ligne, indique le Wall Street Journal. A la Bourse de Hong-Kong, l'action Tencent, qui possède près de 10% du capital d'Ubisoft, a chuté de plus de 12%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les prix de production de l’industrie française ont augmenté de 1,5% en novembre sur un mois après un repli de 0,1% en octobre, en raison de la hausse des prix de l’électricité, a indiqué l’Insee. Les prix des produits destinés au marché français ont augmenté vivement (+2,4% après une quasi-stabilité au mois précédent), tandis que ceux destinés aux marchés extérieurs ont diminué (-0,6% après -0,1%). Sur un an, les prix de production de l’industrie française sont en baisse pour le cinquième mois consécutif, -0,5% en novembre après un repli de 1,5% en octobre.

La confiance des ménages s’est légèrement améliorée en décembre, a annoncé l’Insee. À 89, l’indicateur qui la synthétise a gagné un point et augmente pour le troisième mois consécutif. Il reste cependant bien au-dessous de sa moyenne de longue période : 100. En décembre 2023, l’opinion des ménages sur l’inflation future est inchangée. Le solde associé reste au-dessous de sa moyenne de longue période.

L'indice des prix PCE américain a augmenté de 2,6% en novembre en rythme annuel, contre un consensus de 2,8% et 2,9% en octobre. En rythme mensuel, il est ressorti en repli de 0,1% alors que le marché tablait sur une stagnation comme en octobre L'inflation core s'est élevée à 3,2% en rythme annuel en novembre, après 3,4% en octobre, et à 0,1% en rythme mensuel, contre un consensus de 3,3% et 0,2% respectivement.

Les ventes de logements neufs se sont élevées à 590 000 unités en novembre en rythme annuel aux Etats-Unis, contre un consensus de 695 000 et 672 000 en septembre.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 69,7 en décembre contre un consensus de 69,4 et 61,3 en novembre.

Les commandes de biens durables ont augmenté de 5,4% en novembre aux Etats-Unis, dépassant nettement le consensus de +2,3%. Elles avaient reculé de 5,1% en novembre. Hors transport, elles ont progressé de 0,5% après un repli de 0,3% en octobre. Les commandes de biens durables étaient anticipées en progression de 0,1%.

Vers 17h35, l'euro gagne 0,11% à 1,1023 dollar.