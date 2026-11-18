Après sa victoire au conseil d'administration d'Ethan Allen, l'investisseur Bergeron a de grands projets pour le directeur général et les rendements

L'investisseur Doug Bergeron affirme ne pas être un investisseur activiste, mais plutôt un investisseur actif.

Il y a moins de deux semaines, il s'est retrouvé au cœur de ce que banquiers et avocats qualifient d'exploit rare dans le domaine de l'investissement activiste, lorsque les actionnaires lui ont confié le contrôle du conseil d'administration du distributeur américain de mobilier Ethan Allen ETD.N .

Lassés du déclin de l’entreprise — dont le cours de l’action a perdu la moitié de sa valeur au cours de la dernière décennie et dont le chiffre d’affaires a chuté de 1 milliard à environ 600 millions de dollars pendant la même période —, les investisseurs ont élu ce dirigeant de 65 ans et deux de ses collaborateurs au conseil d’administration composé de cinq membres, et ont écarté du conseil le directeur général Farooq Kathwari, âgé de 82 ans, qui était à la tête de l’entreprise depuis 38 ans.

La semaine dernière, M. Bergeron, qui détient 5,2 % de cette entreprise presque centenaire, a presque doublé la taille du conseil d’administration, en y intégrant des dirigeants expérimentés dans les domaines de l’ameublement, du redressement d’entreprises, de la vente au détail de luxe et de la stratégie numérique. Il a nommé un directeur général par intérim qui a occupé des postes de direction chez Neiman Marcus, Sephora et Louis Vuitton.

Les déplacements ont suivi, emmenant M. Bergeron dans le Vermont, en Virginie et en Caroline du Nord avant un bref retour chez lui, dans l’Utah. Il a visité des scieries, fait le tour d’un centre de distribution central et inspecté les sites de production d’une entreprise surtout connue pour avoir popularisé le style « colonial wood revival » et pour avoir meublé les résidences des diplomates américains à l’étranger.

“Je me considère comme un dirigeant opérationnel”, a déclaré M. Bergeron lors d’un entretien au siège social d’Ethan Allen à Danbury, dans le Connecticut. “J’aime mettre toutes les pièces sur la table, puis les réassembler. Certains le font avec des puzzles; moi, je le fais avec des entreprises.”

JOUER LA CARTE DU LONG TERME APRÈS DES PÉRIODES DIFFICILES

Dans le petit monde des investisseurs qui poussent les entreprises au changement, M. Bergeron, qui dirige DGB Investments, n’est pas assailli lors des conférences du secteur comme le sont les gestionnaires de portefeuille de sociétés telles qu’Elliott Investment Management ou Starboard Value.

Mais son expérience du secteur est solide: de 2001, lorsqu’il a dirigé l’acquisition de VeriFone auprès de Hewlett-Packard, à 2006, lorsque l’activiste Carl Icahn l’a recruté pour figurer sur sa liste de candidats au conseil d’administration de Time Warner, jusqu’en 2020, où il a mené la bataille pour le contrôle de la société de technologie financière et de logiciels Cantaloupe pour le compte du fonds spéculatif Hudson Executive Capital, qui s’est soldée par un renouvellement complet du conseil d’administration.

Chez Ethan Allen, M. Bergeron a déclaré que l’entreprise avait besoin d’une “révolution culturelle” et a assuré aux investisseurs: “Nous avons un plan de 100 jours.” La plupart des achats de mobilier commencent en ligne, a-t-il expliqué, ajoutant qu’Ethan Allen n’avait pas su saisir cette réalité auparavant, ce qui a fait prendre du retard à l’entreprise par rapport à des concurrents tels que Williams Sonoma. “Ce n’était pas une entreprise centrée sur le client”, a-t-il déclaré.

L’entreprise n’a pas su s’adapter à l’environnement du commerce de détail numérique, a-t-il expliqué. Mais il y voit un potentiel. Selon lui, une croissance rentable peut être rétablie et le cours de l’action, qui s’échange actuellement autour de 16 dollars après une baisse de 29% cette année, pourrait tripler en trois ans.

En tant que président exécutif du conseil d’administration, M. Bergeron occupe une fonction exécutive distincte de celle de directeur général et prévoit de rester en poste pendant un certain temps.

“Nous allons mener une transformation de type capital-investissement de l’intérieur”, a-t-il déclaré. Désormais, l’entreprise sera en grande partie dirigée par une “équipe de femmes de premier plan”, a précisé M. Bergeron, faisant référence aux membres du conseil d’administration et à la directrice générale par intérim, Stefanie Tsen Ward. M. Kathwari avait promis avant l’assemblée générale annuelle de démissionner, mais il avait également indiqué qu’il resterait en poste jusqu’à l’année prochaine. Après le vote du 4 novembre, à l’issue duquel il a perdu son siège au conseil d’administration, M. Kathwari a quitté l’entreprise, a indiqué Ethan Allen.

L’entreprise a fait appel au cabinet de recrutement de cadres Russell Reynolds pour trouver un directeur général permanent, ce qui, selon M. Bergeron, pourrait se concrétiser dès le premier trimestre 2027. Il n’a pas souhaité s’exprimer sur les chances de Mme Ward de conserver ce poste de manière permanente.

Quant à lui, M. Bergeron n’a pas l’intention de se retirer de sitôt.

“Pour moi, il ne s’agit pas d’une simple transaction. Je suis un investisseur à long terme”, a-t-il déclaré.