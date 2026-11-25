Les principales Bourses européennes devraient évoluer dans le vert mercredi en début de séance, mais sur des marges relativement étroites alors que le net reflux de la volatilité suggère un retour au calme après l'agitation des derniers jours. A en croire l'orientation des contrats à terme, le CAC 40 devrait ouvrir en hausse de 0,3%, tout comme le DAX allemand, mais l'Euro STOXX 50 est attendu autour de son point d'équilibre.

Après leur plongeon de la fin de semaine dernière, les grands indices mondiaux avaient repris quelques couleurs lundi, sans toutefois réussir à prolonger leur dynamique haussière hier.

À la clôture de mardi, le Dow Jones parvenait à progresser de 0,8% mais le S&P 500 reculait de 0,5% tandis que le Nasdaq 100 cédait près de 2%.

Elément encourageant, l'indice VIX mesurant la volatilité du S&P, baptisé "indice de la peur", est toutefois repassé sous les 26 points après son embardée de vendredi dernier, qui l'avait vu établir un pic d'un an et demi au-delà de 39,5.

Stress post-traumatique

Toute la question est de savoir si le retour triomphal de Jensen Huang à la direction générale de Nvidia lundi dernier n'a provoqué qu'un rebond passager ou s'il peut réellement amorcer un retournement de tendance durable au sein de l'ensemble du secteur technologique.

Si l'incertitude entourant la gouvernance du fabricant de processeurs est pour l'heure levée, des questions fondamentales subsistent toujours quant à la rentabilité des investissements colossaux consentis dans l'IA.

Il semble néanmoins que le come-back de Huang ait conduit les acheteurs à revenir sur le marché, qu'il s'agisse d'investisseurs cherchant à profiter de la récente baisse des cours pour acheter à bon prix ou d'intervenants plus confiants, qui estiment que le marché a touché le fond.

Après cette séquence de montagnes russes, les investisseurs attendent avec fébrilité les derniers chiffres de l'inflation, qui pourraient annoncer une embellie sur le marché boursier ou au contraire provoquer un nouvel accès de volatilité lors de la parution aujourd'hui à 14h30.

D'après le consensus, l'indice des prix PCE devrait avoir ralenti à 0,3% d'un mois sur l'autre en octobre, après 0,5 % en septembre, tout en accélérant à 3,8% en rythme annuel, contre 3,6 % le mois précédent.

Parallèlement, l'indice PCE de base (core) est attendu inchangé à 0,3% sur un mois, mais en hausse à 3,2% sur un an, contre 3,1% en septembre.

A deux semaines de la réunion de la Réserve fédérale, ces chiffres pourraient susciter de nouvelles turbulences s'ils devait ressortir au-dessus des attentes.

Un chiffre au-dessus du consensus ajoutera une incertitude supplémentaire mais un chiffre rassurant, inférieur aux attentes, pourrait faire retomber les rendements et profiter aux actions en écartant le scénario d'un resserrement d'ampleur.

Les traders estiment actuellement à plus de 99% la probabilité d'un tour de vis de 25 points de base en date du 9 décembre, mais l'idée récemment évoquée par Christopher Waller, gouverneur de la Fed et membre votant, consistant à opter pour une hausse "choc" de 50 points afin de lutter contre l'inflation reste toujours présente dans les esprits.

Une série de solides indicateurs économiques a poussé le rendement des Treasuries à 10 ans jusqu'au-delà de 5,15% au début du mois, réduisant l'attrait du marché boursier et faisant craindre que le regain de l'inflation ne force la Fed à amplifier ses hausses de taux.

Sur le front des statistiques, les investisseurs s'intéresseront également à la deuxième estimation de la croissance du PIB américain pour le 3ème trimestre et aux commandes de biens durables.

Fébrilité apparente

Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans se tasse pour l'instant vers 4,90%.

Wall Street aborde donc le week-end de Thanksgiving sans trop de certitudes, mais aussi avec la volonté de ne pas rater le traditionnel rally de fin d'année.

Depuis 1980, le S&P enregistre en moyenne une hausse de 1,3% chaque mois de décembre.

La nécessité de renouer avec une tendance haussière est d'autant plus importante que les marchés d'actions affichent, à ce stade, des gains annuels plutôt limités: le Dow Jones progresse de 4% depuis le 1er janvier, le S&P 500 de 5,2% et le Nasdaq de seulement 2%.

Après la purge automnale, peu d'éléments semblent capables de se mettre en travers de la route du rally de Noël et de couper l'appétit des investisseurs.

La célébration, cette semaine, de la fête de Thanksgiving pourrait une fois de plus favoriser le secteur de la distribution, traditionnellement le grand gagnant du "Black Friday" qui donne le coup d'envoi des achats des fêtes de fin d'année, à condition que les consommateurs soient nombreux à affluer chez les distributeurs dans les prochains jours.

Sur le marché des changes, l'euro évolue sous pression face au dollar à l'approche des chiffres de l'inflation américaine, cédant 0,25% autour de 1,0938 dollar, après avoir enfoncé le seuil technique majeur des 1,10 dollar.

Alors qu'une statistique risquerait d'alimenter les dégagements sur la monnaie unique, les opérateurs surveillent désormais, sur le plan technique, le prochain support immédiat situé sur la zone des 1,091 dollar sachant que sa cassure ouvrirait la voie à un repli plus marqué en direction de 1,074 dollar.

Le pétrole repart à la baisse à l'approche de la publication des chiffres hebdomadaires de l'Energy Information Administration (EIA) américaine sur les stocks aux Etats-Unis, prévue dans l'après-midi. Le Brent se traite actuellement autour de 89,8 dollars le baril (-1,8%) tandis que le WTI texan lâche 2% sous 80,4 dollars.