Après les chiffres de l'emploi américain, le "pivot de la Fed" est proche (ABN Amro)

Pour Christophe Boucher, " le rapport sur la masse salariale attendu vendredi sera scruté à la loupe, dans l'espoir qu'il confirme les signes rassurants du rapport Jolts ". " Le pivot de la Fed, attendu depuis longtemps, est très proche, mais au prix d'un resserrement des conditions de crédit et d'un risque de récession " conclut-il.

" La probabilité d'une hausse de 25 points de base lors de la réunion de mai a instantanément diminué, et les marchés sont maintenant presque également divisés sur une hausse de 25 points de base ou une pause ". L'analyste relève que " les rendements américains à 10 ans et à 2 ans ont baissé immédiatement après la publication du rapport ".

Il souligne qu' " il s'agit de la deuxième baisse consécutive et après 20 mois consécutifs au cours desquels les offres d'emploi mensuelles ont franchi le seuil des 10 millions ". Il estime que ces chiffres permettront aussi de " calmer les pressions inflationnistes ravivées par un bond du prix du pétrole en début de semaine, en raison d'une réduction surprise de la production de l'Opep+ ".

(AOF) - Le marché du travail américain « se refroidit rapidement », « les offres d'emplois ont diminué bien en deçà des attentes, de plus d'un demi-million par rapport au chiffre révisé de janvier, pour s'établir à 9,931 millions », rapporte Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions. Ces chiffres « ont été publiés un jour après que les chiffres PMI ISM ont montré des signes de faiblesse dans l'économie » relève-t-il, ce qui « incitera à parier sur un pivot proche de la Fed ».

