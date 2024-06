Après le séisme de la dissolution, les grandes manoeuvres ont commencé

Capture d'écran du président Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale le 30 juin 2024 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Au lendemain du coup de tonnerre de la dissolution annoncée par Emmanuel Macron, les grandes manoeuvres ont commencé lundi: la majorité fait tout pour mettre en échec le RN de Jordan Bardella, candidat à Matignon, et la gauche cherche à s'unir malgré ses très fortes divergences.

Le chef de l'Etat a répondu à la victoire historique de l'extrême droite aux européennes dimanche par une dissolution retentissante de l'Assemblée nationale, un coup de poker qui plonge la France dans un profond flou politique, "un scénario extraordinairement incertain" selon l'expression de Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos.

"Le profond désaveu de la majorité présidentielle et la dynamique du Rassemblement national (RN), on ne voit pas pourquoi ça s'inverserait, pourquoi ça se modèrerait énormément dans les trois semaines qui vont venir. Mais on peut avoir malgré tout des surprises", souligne-t-il auprès de l'AFP.

Trois semaines de campagne éclair s'ouvrent avant le premier tour des législatives le 30 juin puis le second le 7 juillet, à la veille des Jeux olympiques de Paris (26 juillet - 11 août).

"J’ai confiance en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures", a écrit lundi sur X le chef de l'Etat. "Ma seule ambition est d'être utile à notre pays que j'aime tant."

Il avait indiqué dimanche avoir pris la décision de dissoudre l'Assemblée face à la "montée des nationalistes" pour "redonner" aux Français "le choix de notre avenir parlementaire par le vote".

C'est un "coup de tonnerre" autant qu'un "coup de poker", au moment où "il y a une très forte volonté de la part des Français de sanctionner le président de la République", souligne la sondeuse Céline Bracq, directrice générale de l'institut Odoxa.

Car le vote sanction vient d'atteindre des records. Emmenée par Jordan Bardella, la liste du Rassemblement national a triomphé avec quelque 31,37% des voix, très loin devant la candidate macroniste Valérie Hayer (14,60%) et la tête de liste du PS Raphaël Glucksmann (13,83%).

La dirigeante du RN Marine Le Pen (G) s'adresse aux militants alors que le président du parti Jordan Bardella écoute après qu'Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, à Paris, le 9 juin 2024 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le président du Rassemblement national se prépare pour "aller à Matignon". Il conduira la campagne de son parti, mais ne prendra pas le risque d'être candidat aux législatives, a indiqué lundi le vice-président Sébastien Chenu.

Et le RN ne fera pas d'alliance avec d'autres partis mais proposera une plateforme électorale qui "s'adressera à tout le monde en dehors des partis politiques", a encore indiqué le porte-parole du parti.

Avec un premier retour au bercail ? Elue à Strasbourg en tête de liste Reconquête (5,47%), Marion Maréchal doit rencontrer lundi à 17H00 Marine Le Pen et Jordan Bardella au siège du RN.

Le président Emmanuel Macron, à gauche, lors d'une cérémonie à Tulle, en Corrèze, le 10 juin 2024 ( POOL / Caroline BLUMBERG )

La nièce de Marine Le Pen, dont la mésentente avec Eric Zemmour est notoire, s'était auparavant dite "prête à rencontrer dans les jours qui viennent Marine Le Pen, Jordan Bardella, Eric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan pour travailler ensemble", quelques minutes avant l'annonce de la dissolution.

- "Un autre chemin" -

La liste ayant obtenu le plus de voix exprimées par commune en France, lors des élections européennes de juin 2024, résultats provisoires au lundi 10 juin à 6h10 ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

Emmanuel Macron a de son côté réuni le gouvernement dans la soirée. Le chef de l'État, présent à Tulle et Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne) lundi pour des commémorations, a aussi promis de s'exprimer cette semaine pour indiquer "l'orientation" qu'il croit "juste pour la nation".

"Le président a pris les devants de quelque chose qui paraissait à chacun inéluctable", veut croire un membre du gouvernement, à cause du score de près de "40%" pour "l'extrême droite", souligne-t-il, en additionnant RN et Reconquête (5,47%).

"Il y avait un autre chemin", a regretté sur France 2 la présidente sortante de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, espérant néanmoins que ces nouvelles élections permettent de constituer cette fois une "majorité solide" autour du chef de l'État, grâce à des "coalitions les plus larges possibles".

- Front populaire -

A gauche, les tractations risquent d'être ardues entre les partis de gauche qui se sont abîmés dans ces européennes par des coups de boutoirs entre socialistes et insoumis. La France insoumise a proposé une réunion lundi après-midi "aux formations politiques de la Nupes", par la voix de son coordinateur Manuel Bompard.

Le premier secrétaire du PS Olivier Faure a lui rejoint sur franceinfo la proposition de l'Insoumis François Ruffin de constituer un "front populaire" pour contrer l'extrême droite. Mais il avait estimé la veille que le "rapport de forces a évolué" en faveur du PS avec l'avance de la liste de Raphaël Glucksmann devant celle de Manon Aubry (LFI, 9,89%).

En 2022, PS, LFI, PCF et Ecologistes avaient réussi un tour de force en faisant entrer 151 députés grâce à l'alliance Nupes qui a implosé à l'automne dernier.

Certains chez les insoumis espèrent de nouveau une entente à gauche pour reconduire a minima les députés sortants de la Nupes, autour du programmé élaboré en 2022. "Maintenant l'Union. Urgente, forte, claire", a écrit sur X Jean-Luc Mélenchon.

Les syndicats ont, eux, exprimé leur inquiétude face à la percée de l'extrême droite, "une très mauvaise nouvelle pour les travailleuses et les travailleurs" a estimé la CFDT, la CGT faisant part d'une "énorme colère".

En attendant, le temps est suspendu à l'Assemblée nationale. "Tout le programme est annulé. C'est un peu le coup de massue", glisse une source parlementaire.