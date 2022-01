Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Après le rapport sur l’emploi, Jerome Powell dans l'impasse ? information fournie par AOF • 11/01/2022 à 09:03



(AOF) - Le rapport décevant sur l'emploi aux Etats-Unis montre que l'économie américaine n'est assurément pas en aussi bonne forme que ne le suggère la Fed et sa capacité à faire face à un resserrement des conditions monétaires est sans doute bien plus faible, estime Véronique Riches-Flores. Dès lors, l'économiste s'interroge : Jerome Powell réécrira-t-il pour autant l'histoire qu'il a posée sur le papier ces derniers temps, à la faveur d'un diagnostic plus nuancé qui supposerait une moindre réaction à l'accélération récente des prix ?



Selon elle, pas sûr, à en juger par les indicateurs qui semblent présider à sa stratégie : la peur d'une accélération incontrôlée des salaires est susceptible d'avoir monté d'un cran avec la nouvelle baisse du taux de chômage de 4,2% à 3,9%, son plus bas niveau depuis février 2020… C'est en tout cas en ce sens que les marchés semblent interpréter cette statistique, avec une nouvelle remontée des taux futurs, observe Véronique Riches-Flores.



Une éventualité qui ne convainc guère, toutefois, ni les marchés des changes, avec un repli du dollar, ni celui de l'or, qui en profite pour remonter, souligne l'économiste.

Alors, conclut-elle, la Fed serait-elle dans l'impasse ?