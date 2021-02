Après la vague de froid, le redoux devrait calmer le marché des énergies

(AOF) - Cette semaine, la vague de froid arctique ayant recouvert l'Amérique du nord a créé de vives tensions sur le marché des énergies. Les cours du WTI et du gaz naturel se sont en effet envolés sous l'effet du gel des infrastructures: le premier a ainsi dépassé les 62 dollars le baril jeudi, un sommet depuis plus d'un an, alors que le second a grimpé jusqu'à 3,22 dollars par MMBtu, au plus haut depuis novembre. Le froid a également limité l'approvisionnement en pétrole et en gaz des centrales électriques texanes, créant une pénurie de 45 GW, soit plus de la moitié de la production de l'Etat.

Toutefois, le redoux attendu ce week-end, avec le retour de températures largement positives, devrait permettre de ramener le calme au Texas et sur le marché des énergies.