Après La Reine des Neiges en 2026, Disneyland Paris mettra Le Roi Lion à l'honneur

L'entrée de Disneyland Paris, le 16 octobre 2023 à Marne-la-Valléée, près de Paris ( AFP / Ian LANGSDON )

Disneyland Paris, l'une des premières destinations touristiques privées en Europe qui est engagée dans un vaste projet d'expansion, a annoncé l'ouverture pour 2026 de sa nouvelle attraction autour de la franchise à succès La Reine des Neiges.

Le groupe a également annoncé dans la nuit de samedi à dimanche, lors de la convention D23 pour les fans de Disney en Californie, l'ouverture à Paris d'une "attraction aquatique spectaculaire" autour du Roi Lion, "l'une des franchises Disney les plus populaires du grand public du monde entier, et particulièrement en Europe", selon un communiqué.

"Ce nouveau lieu dédié à cette franchise qui a fait rêver plusieurs générations, est une première qui n'existe nulle part ailleurs", s'est félicitée Natacha Rafalski, présidente de Disneyland Paris, situé à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne) à l'ouest de Paris.

L'attraction Roi Lion ouvrira après "World of Frozen", la zone thématique dédiée à La Reine des Neiges très attendue par les fans. Les deux seront construites dans le second parc du groupe, appelé aujourd'hui Walt Disney Studios et qui sera renommé pour l'occasion Disney Adventure World.

Nouveaux restaurants et spectacles, rénovation des hôtels, nouvelles attractions... à l'issue de son expansion, le parc, qui a fêté ses 30 ans l'année passée, devrait quasiment doubler sa superficie.

Financé par la maison mère the Walt Disney Company, le projet, annoncé en 2018, coûtera deux milliards d'euros.

Le géant américain avait indiqué lors de la publication de ses résultats trimestriels début août que ses parcs subissaient une baisse de leurs revenus, en partie du fait des résultats de Disneyland Paris.

Ce dernier subit d'ailleurs le contrecoup des Jeux olympiques, qui ont créé un effet d'évitement de la capitale française, classique pour ce type de grands événements pour un certain nombre de touristes.