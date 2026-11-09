Après l'euphorie de l'IA, un retour à la réalité qui s'annonce délicat

Les marchés d'actions européens vont devoir s'acquitter d'une double tâche cette semaine: faire en sorte de préserver leur relative immunité face aux déboires de l'IA tout en maintenant leur avance sur Wall Street, deux objectifs qui pourraient être étroitement liés. A en croire les premières indications disponibles, le CAC 40 devrait ouvrir autour de son point d'équilibre, tout comme l'indice FTSE de la Bourse de Londres, tandis que le DAX allemand devrait reculer d'environ 0,1%. L'Euro STOXX 50 est quant à lui vu en repli de 0,2%.

Jusqu'ici, les turbulences liées à l'IA n'ont pas eu d'effet de contagion sur les grandes places européennes, qui parviennent à se maintenir non loin de leurs plus hauts historiques.

Cette tendance s'est clairement matérialisée la semaine dernière suite à la victoire démocrate aux élections américaines de mi-mandat, qui a entraîné une brusque réévaluation de la thématique d'investissement liée à l'intelligence artificielle.

L'IA tousse, Wall Street s'enrhume

Si les investisseurs ont bien compris que l'essor de l'IA n'était pas appelé à soudainement disparaître, ils commencent clairement à s'interroger sur la possibilité que le développement massif des centres de données se poursuivre à un rythme toujours aussi soutenu que par le passé et sur la base des coûts précédemment anticipés.

En somme, le secteur de l'IA trébuche à l'endroit même où il est le plus vulnérable, c'est-à-dire au niveau des milliards de dollars d'investissements nécessaires à l'expansion de ses infrastructures.

Le réveil des marchés d'actions américains, très dépendants du secteur de la technologie, n'en a été que plus brutal, d'autant que le niveau élevé de leurs valorisations, surtout du côté de la tech, faisait débat depuis de longs mois.

Toutes ces interrogations ont fini par faire sombrer l'indice Nasdaq en territoire de correction: depuis son record du 6 octobre dernier, l'indice à composante technologique a décroché de plus de 12%.

Avis de tempête, mais pas d'ouragan en vue

"Les derniers événements montrent à quel point les marchés peuvent parfois être déconnectés de la réalité économique et politique", rappelle Andreas Lipkow, le responsable de l'analyse chez CMC Markets.

"Après un rally impressionnant, l'heure est dorénavant au réajustement des primes de risque et à la correction de cours qui s'étaient emballés", souligne le stratège.

"Les marchés d'actions vont clairement devoir redescendre sur terre. Reste à voir si cet atterrissage va se faire en douceur ou si la vague de ventes dans la tech va finir par contaminer le reste de la cote s'interroge-t-il.

Si de nombreux analystes considèrent le scénario d'une capitulation totale n'est pas de mise, la perspective d'une crise durable n'est pas à exclure.

Le marché risque d'ailleurs d'être soumis à rude épreuve au cours des prochains jours avec la publication des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis (CPI et PPI), qui pourraient amener les investisseurs revoir leurs anticipations en matière de taux et générer encore un peu plus de volatilité.

L'Europe fait de la résistance

Sur ce point, les marchés d'actions européens disposent d'une opportunité pour se démarquer, tout au moins partiellement, des secousses observées Outre-Atlantique, d'autant que la saison des résultats est venue confirmer l'excellente trajectoire bénéficiaire des entreprises de la région.

Sur la période allant de juillet à septembre, la croissance des bénéfices des entreprises européennes ressort à 27%, dépassant les prévisions du consensus de 8 points de pourcentage. Il s'agit de leur meilleure performance depuis le premier trimestre 2024.

Ce n'est pas très loin de la croissance de 31% affichée par les profits des sociétés du S&P 500, pourtant réputées bien plus dynamiques.

Sur le plan sectoriel, l'énergie s'est imposée comme le principal moteur de cette performance : les bénéfices du secteur ont plus que doublé sur un an, surpassant de 11% les attentes du consensus.

Mais, même en excluant l'effet exceptionnel des valeurs énergétiques, la rentabilité sous-jacente du tissu économique européen demeure vigoureuse, avec une hausse des résultats nets maintenue confortablement à deux chiffres ( 12%).

Surtout, cette dynamique pourrait devrait se poursuivre, puisque les solides publications trimestrielles se sont accompagnées d'un relèvement des prévisions pour les deux années à venir. Les professionnels anticipent ainsi une progression des bénéfices des composantes du STOXX Europe 600 de 8% en 2027 puis de 10% en 2028.

Le rally de fin d'année reste d'actualité

Parallèlement, la moindre exposition de la région aux valeurs de la tech et de l'IA en particulier pourrait constituer un atout de taille dans la configuration de marché actuelle.

Il ne faut pas oublier, non plus, l'effet porteur consécutif au récent repli des cours du pétrole, largement bénéfique aux sociétés européennes très dépendantes des importations d'énergie. Avec le changement de majorité à Washington et le retour des espoirs d'une prochaine désescalade au Proche-Orient, le baril de Brent poursuit son repli et cède 1,8% à 96,6 dollars ce matin.

En dépit des pertes subies la semaine passée, la plupart des marchés actions affichent toujours des performances largement positives depuis le début de l'année, avec des gains pour l'instant relativement homogènes entre l'Euro STOXX 50 ( 6,5% depuis le 1er janvier) et le Dow Jones ( 6,7%)

Malgré les remous du moment, il ne faut pas totalement enterrer la perspective du traditionnel rally de fin d'année, même si le chemin pour y parvenir s'annonce sans doute plus cahoteux que ce qu'anticipaient jusqu'ici les investisseurs.