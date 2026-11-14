Après avoir échoué à rattraper le premier étage de Starship, SpaceX se concentre sur le second

Décollage de la fusée Starship pour un nouveau vol test, le 13 novembre 2026 à Starbase au Texas ( AFP / Ricardo ARDUENGO )

L'entreprise SpaceX d'Elon Musk a renoncé vendredi à rattraper le premier étage de sa mégafusée Starship après un problème technique mais compte toujours tenter samedi de récupérer le second, ce qui serait une prouesse inédite.

La plus grande et plus puissante fusée jamais construite s'est élancée dans le ciel du Texas à 16H47 locales (22H47 GMT), pour un quinzième vol d'essai aux ambitions très élevées.

Mais après quelques minutes de vol, l'étage inférieur de la fusée, le propulseur nommé Super Heavy, a rencontré un problème technique.

SpaceX a donc décidé de laisser retomber ce premier étage - qu'elle avait réussi à récupérer lors de trois précédents vols d'essai - dans les eaux bordant sa base, où il a explosé, au lieu de tenter un rattrapage risqué.

Le vaisseau Starship, qui donne son nom à la fusée et en constitue le second étage, a lui atteint l'orbite terrestre, où il a déployé avec succès 26 satellites destinés à enrichir la gigantesque constellation d'internet satellitaire Starlink de l'entreprise.

"Le bilan est donc mitigé pour l'instant", explique à l'AFP Clayton Swope, expert au Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS). "Au moins, Starship a atteint l'orbite" terrestre, pour la deuxième fois, ce qui est également très complexe, relève-t-il.

22 heures de vol

L'administrateur de la Nasa, Jared Isaacman, a félicité sur X les équipes de SpaceX pour "ce nouveau lancement spectaculaire", sans évoquer la déconvenue rencontrée.

Il a assuré que samedi "sera(it) un grand jour" en raison du "retour prévu de Starship" qui devrait coïncider avec le lancement d'une autre fusée par l'entreprise spatiale américaine ULA.

Le propulseur de la fusée Starship explose peu avant de plonger dans les eaux bordant Starbase au Texas, le 13 novembre 2026 ( AFP / Ricardo ARDUENGO )

SpaceX compte faire revenir sur Terre le vaisseau après plus de 22 heures de vol et le récupérer sur le site de lancement vers 15h20 locales (21h20 GMT), ce qui constituerait une première et une prouesse technique.

Après être rentré dans l'atmosphère à toute vitesse, l'engin devra ralentir et rejoindre tout en contrôle le pas de tir, situé à la frontière du Mexique, pour se loger entre de gigantesques bras mécaniques qui l'immobiliseront.

Si ce rattrapage est similaire à celui du premier étage déjà réussi par SpaceX par le passé, il est en fait beaucoup plus complexe car le vaisseau retombera bien plus rapidement et de bien plus haut.

"Nous ne nous lancerons (dans cette récupération) que si le vaisseau passe avec succès tous les contrôles" prévus, a prévenu Kate Tice, une responsable de SpaceX.

Rêve de longue date

Décollage de la fusée Starship pour un nouveau vol test, le 13 novembre 2026 à Starbase au Texas ( AFP / Ricardo ARDUENGO )

Une perte de contrôle du vaisseau pouvant s'avérer très dangereuse, l'entreprise a prévu divers scénarios pour pouvoir écourter le vol et faire plonger l'engin dans l'océan Pacifique si besoin.

L'entreprise d'Elon Musk, l'homme le plus riche au monde, a déjà révolutionné le secteur spatial avec ses fusées Falcon en partie réutilisables, mais cherche à aller encore plus loin avec Starship. Elle souhaite la rendre entièrement réutilisable et l'utiliser pour déployer des centres de données dans l'espace et rejoindre la Lune et Mars.

Réutiliser l'ensemble d'une fusée est un rêve de longue date du secteur spatial et une opération extrêmement complexe.

En plus de parvenir à récupérer les deux étages, il faut s'assurer qu'ils soient en mesure de revoler rapidement sans nécessiter de grands travaux, comme c'était le cas pour les anciennes navettes spatiales de la Nasa. Si elle y parvenait, SpaceX pourrait faire d'importantes économies et accélérer sa cadence de vol.

En attendant, la société, qui a réalisé une entrée en Bourse retentissante en juin, investit à tout-va pour développer de nouvelles capacités de production et de lancement.

Lors d'une visite de Starbase par la presse vendredi, SpaceX a assuré être actuellement en mesure de produire un vaisseau toutes les deux semaines, et un propulseur toutes les quatre semaines, soit un rythme très élevé.