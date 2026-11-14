Après avoir échoué à rattraper le premier étage de sa fusée Starship, SpaceX se concentre sur le second

Décollage de la fusée Starship pour un nouveau vol test, le 13 novembre 2026 à Starbase au Texas ( AFP / Ricardo ARDUENGO )

Après avoir renoncé vendredi à rattraper le premier étage de sa mégafusée Starship en raison d'une déconvenue technique, l'entreprise SpaceX d'Elon Musk compte samedi tenter d'en récupérer le second après plus de 22 heures de vol, ce qui constituerait une prouesse technique.

"Starship est toujours dans l'espace et semble bien se porter", après une nuit passée en orbite, a déclaré Dan Huot, un responsable de la communication de SpaceX, lors de la retransmission en direct de ce 15e vol test.

Développée pour mener des voyages vers la Lune et Mars ou encore envoyer des datacenters dans l'espace, cette gigantesque fusée - la plus grande et la plus puissante jamais construite - s'est élancée vendredi du Texas à 16H47 locales (22H47 GMT).

SpaceX devait tenter lors de ce test d'en rattraper les deux étages, ce qu'elle n'a jamais accompli. Mais après quelques minutes de vol, l'étage inférieur de la fusée, le propulseur nommé Super Heavy, a rencontré un problème technique.

Après avoir indiqué que ce dernier était lié au système de guidage, navigation et contrôle de l'appareil, Dan Huot est revenu sur ses propos samedi, affirmant que la cause originelle était toujours recherchée.

En raison de ce problème, SpaceX avait décidé de laisser retomber ce premier étage, qu'elle avait réussi à récupérer lors de précédents vols d'essai, dans les eaux bordant sa base, où il a explosé.

Le vaisseau Starship, qui donne son nom à la fusée dans son ensemble et en constitue le second étage, a lui poursuivi sa course et déployé avec succès 26 grands satellites Starlink.

"Le bilan est donc mitigé pour l'instant", a estimé Clayton Swope, expert au Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS), auprès de l'AFP. "Au moins, Starship a atteint l'orbite" terrestre, pour la deuxième fois, ce qui est également très complexe, a-t-il relevé.

14 tours de la Terre

Jared Isaacman, le patron de la Nasa, qui a besoin de Starship pour son programme lunaire Artémis, avait félicité vendredi sur X les équipes de SpaceX pour "ce nouveau lancement spectaculaire", sans évoquer la déconvenue rencontrée.

Il a assuré que samedi "sera(it) un grand jour" en raison du "retour prévu de Starship" qui devrait coïncider avec le lancement d'une autre fusée par l'entreprise spatiale américaine ULA.

Le propulseur de la fusée Starship explose peu avant de plonger dans les eaux bordant Starbase au Texas, le 13 novembre 2026 ( AFP / Ricardo ARDUENGO )

SpaceX compte faire revenir sur Terre le vaisseau après qu'il ait réalisé environ 14 tours de la Terre et le récupérer sur le site de lancement vers 15H20 locales (21H20 GMT), ce qui constituerait une première et une prouesse technique.

Après être rentré dans l'atmosphère à toute vitesse, l'engin devra ralentir et rejoindre tout en contrôle le pas de tir, situé près de la frontière avec le Mexique, pour se loger entre de gigantesques bras mécaniques qui l'immobiliseront.

Si ce rattrapage est similaire à celui du premier étage déjà réussi par SpaceX par le passé, il est en fait beaucoup plus complexe car le vaisseau retombera bien plus rapidement et de bien plus haut.

Rêve de longue date

Décollage de la fusée Starship pour un nouveau vol test, le 13 novembre 2026 à Starbase au Texas ( AFP / Ricardo ARDUENGO )

"Nous ne nous lancerons (dans cette récupération) que si le vaisseau passe avec succès tous les contrôles" prévus, a prévenu Kate Tice, une responsable de SpaceX.

Une perte de contrôle du vaisseau pouvant s'avérer très dangereuse, l'entreprise a prévu divers scénarios pour pouvoir écourter le vol et faire plonger l'engin dans l'océan Pacifique si besoin.

L'entreprise d'Elon Musk, l'homme le plus riche au monde, a déjà révolutionné le secteur spatial avec ses fusées Falcon en partie réutilisables, mais cherche à aller encore plus loin avec Starship. Elle souhaite la rendre entièrement réutilisable et l'utiliser pour déployer des centres de données dans l'espace et rejoindre la Lune et Mars.

Réutiliser l'ensemble d'une fusée est un rêve de longue date du secteur spatial et une opération extrêmement complexe.

En plus de parvenir à récupérer les deux étages, il faut s'assurer qu'ils soient en mesure de voler de nouveau rapidement sans nécessiter de grands travaux, comme c'était le cas pour les anciennes navettes spatiales de la Nasa.

Si elle y parvenait, SpaceX pourrait faire d'importantes économies et accélérer sa cadence de vol.