Le géant américain de la publicité en ligne figurerait parmi les prétendants au rachat de la société française, dont la capitalisation boursière a fondu de moitié en cinq ans pour tomber à environ un milliard de dollars. Criteo a déjà mandaté une banque pour étudier ses options stratégiques, après l'intérêt manifesté par Vista Equity Partners et Quinti Capital.

AppLovin, société américaine de technologies publicitaires, fait partie des entreprises en discussions pour racheter sa concurrente française Criteo, selon deux sources proches du dossier citées par Reuters. En juillet, l'intérêt de Vista Equity Partners et Quinti Capital avait déjà été évoqué.

Après l'approche de Vista, Criteo a mandaté une banque d'investissement pour étudier ses options stratégiques, y compris une cession, selon ces sources anonymes. Le prix d'une éventuelle transaction reste inconnu.

L'action Criteo a chuté de plus de 50% en cinq ans, et sa capitalisation boursière est ainsi ramenée à 912 MUSD. Une opération pourrait être annoncée avant fin 2026, sans garantie d'accord.

Fondée en 2005 et basée à Paris, Criteo cible les consommateurs sur les canaux numériques pour le compte de marques et distributeurs. AppLovin, basée à Palo Alto, aide les entreprises à monétiser leurs applications via des logiciels publicitaires fondés sur l'IA. Sa capitalisation atteint 132 milliards de dollars.