** Le titre d'Applied Optoelectronics AAOI.O , fournisseur de produits de réseaux optiques, a reculé de 10,2% à 40,60 dollars après la clôture de la bourse, suite à l'annonce de projets de levée de fonds
** AAOI a déposé une demande en vue d’une offre de titres au marché « at-the-market » (ATM), d’un montant maximal de 550 millions de dollars, avec Raymond James et Needham comme agents de vente
** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission à des fins générales, notamment le remboursement de la dette, le fonds de roulement, les dépenses d’investissement et d’éventuelles acquisitions
** La société, basée à Sugar Land, au Texas, compte environ 90,77 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 4,1 milliards de dollars
** L'action AAOI a clôturé en hausse de 0,1% à 45,22 dollars mardi, soit une progression d'environ 30% depuis le début de l'année; toutefois, le titre a chuté d'environ 81% par rapport à son plus haut historique intrajournalier de 233,67 dollars atteint le 13 mai 2026
** Sur 7 analystes, 5 recommandent d’« acheter » l’action AAOI, tandis que 2 conseillent de la « conserver »; l’objectif de cours médian s’établit à 107,50 dollars, en baisse par rapport aux 149 dollars d’il y a un mois, selon les données de LSEG
** Les fabricants américains de composants optiques ont progressé mardi après que Reuters a rapporté que l’administration Trump avait annoncé son intention d’imposer des restrictions sur les importations d’équipements chinois destinés aux centres de données(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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