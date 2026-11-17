Applied Optoelectronics s'effondre après l'annonce d'un projet de levée de fonds de 550 millions de dollars

** Le titre d'Applied Optoelectronics AAOI.O , fournisseur de produits de réseaux optiques, a reculé de 10,2% à 40,60 dollars après la clôture de la bourse, suite à l'annonce de projets de levée de fonds

** AAOI a déposé une demande en vue d’une offre de titres au marché « at-the-market » (ATM), d’un montant maximal de 550 millions de dollars, avec Raymond James et Needham comme agents de vente

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission à des fins générales, notamment le remboursement de la dette, le fonds de roulement, les dépenses d’investissement et d’éventuelles acquisitions

** La société, basée à Sugar Land, au Texas, compte environ 90,77 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 4,1 milliards de dollars

** L'action AAOI a clôturé en hausse de 0,1% à 45,22 dollars mardi, soit une progression d'environ 30% depuis le début de l'année; toutefois, le titre a chuté d'environ 81% par rapport à son plus haut historique intrajournalier de 233,67 dollars atteint le 13 mai 2026

** Sur 7 analystes, 5 recommandent d’« acheter » l’action AAOI, tandis que 2 conseillent de la « conserver »; l’objectif de cours médian s’établit à 107,50 dollars, en baisse par rapport aux 149 dollars d’il y a un mois, selon les données de LSEG

** Les fabricants américains de composants optiques ont progressé mardi après que Reuters a rapporté que l’administration Trump avait annoncé son intention d’imposer des restrictions sur les importations d’équipements chinois destinés aux centres de données