Applied Materials voit un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux prévisions, ses actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 2-4, 6-7)

Applied Materials AMAT.O a prévu un chiffre d'affaires du quatrième trimestre inférieur aux estimations jeudi, citant la demande volatile des clients dans un contexte d'incertitude économique , ce qui a fait chuter ses actions de 11% dans les échanges prolongés.

Les négociations tarifaires mondiales en cours du président américain Donald Trump, associées à certaines restrictions à l'exportation vers la Chine, ont alimenté l'incertitude économique et pesé sur les nouvelles commandes des fournisseurs d'outils de fabrication de puces tels qu'Applied Materials.

Le resserrement des contrôles à l'exportation vers la Chine des équipements de fabrication de semi-conducteurs avancés empêche ces entreprises de vendre leurs outils les plus pointus aux clients chinois.

"Nous prévoyons une baisse du chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en raison de la résorption des capacités en Chine et d'une demande non linéaire de la part des clients de pointe, compte tenu de la concentration du marché et du calendrier de fabrication", a déclaré le directeur financier, Brice Hill, dans un communiqué.

Applied prévoit un chiffre d'affaires de 6,70 milliards de dollars, plus ou moins 500 millions de dollars, pour le quatrième trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 7,33 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté de 8 % pour atteindre 7,30 milliards de dollars, dépassant les estimations de 7,22 milliards de dollars.

La société néerlandaise ASML ASML.AS , le plus grand fournisseur mondial d'équipements de fabrication de puces, a averti plus tôt en juillet qu'elle pourrait ne pas atteindre une croissance des revenus en 2026, car les fabricants de puces qui construisent des usines aux États-Unis attendent des éclaircissements sur l'impact potentiel des droits de douane.