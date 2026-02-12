 Aller au contenu principal
Applied Materials versera 252 millions de dollars pour régler les exportations illégales de puces, selon les États-Unis
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 02:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour tout au long du texte, à partir du paragraphe 2) par Karen Freifeld et Jasper Ward

Le ministère américain du commerce a dévoilé mercredi un accord de 252 millions de dollars avec Applied Materials AMAT.O pour régler les exportations illégales présumées *par l'entreprise* d'équipements américains de fabrication de semi-conducteurs vers la Chine.

Cette pénalité est la deuxième plus élevée jamais imposée par le Bureau de l'industrie et de la sécurité du ministère.

"Le Bureau de l'industrie et de la sécurité est fermement résolu à protéger les technologies américaines sensibles et à dissuader les malfaiteurs", a déclaré Jeffrey Kessler, sous-secrétaire d'État au commerce chargé de l'industrie et de la sécurité. "Lorsque les entreprises exportent leurs produits dans le monde entier, elles doivent respecter la loi sous peine de se voir infliger de lourdes sanctions."

En 2023, Reuters a rapporté que la société faisait l'objet d'une enquête pénale américaine pour avoir potentiellement contourné les restrictions à l'exportation imposées au principal fabricant chinois de puces, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

Dans des documents publiés mercredi, le département du commerce a accusé Applied Materials d'avoir adopté à 56 reprises des comportements interdits par la réglementation relative à l'administration des exportations, qui définit les lignes directrices et les interdictions en matière d'exportation aux États-Unis.

La société a réexporté ou tenté d'exporter des équipements d'une valeur d'environ 126 millions de dollars à SMIC, selon le ministère.

