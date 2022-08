Applied Materials : résultats et objectifs dépassent les attentes

(AOF) - L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs Applied Materials a dévoilé des perspectives favorables. Au troisième trimestre, clos fin juillet, le groupe a enregistré un repli de 6% de son bénéfice net à 1,6 milliard de dollars, soit 1,85 dollar par action. Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels est, lui, ressorti à 1,94 dollar, soit 16 cents de mieux que le consensus. Le chiffre d'affaires a augmenté de 5% pour atteindre le niveau de 6,52 milliards de dollars, alors que le marché attendait 6,27 milliards de dollars. Applied Materials visait 6,25 milliards.

"Applied Materials a réalisé un revenu trimestriel record, mais la persistance de problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement a limité notre capacité à répondre à la demande, et notre priorité absolue reste l'augmentation des livraisons à nos clients", a déclaré Gary Dickerson, président et PDG.

Sur le trimestre en cours, le groupe cible un bénéfice par action ajusté situé entre 1,82 et 2,18 dollars pour des revenus de 6,65 milliards de dollars en moyenne. Wall Street anticipe respectivement 1,94 dollar et 6,57 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.

