Applied Materials prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations grâce à une forte demande de puces d'IA

Applied Materials AMAT.O a annoncé jeudi un chiffre d'affaires prévisionnel pour le premier trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, pariant sur le fait que la forte demande en puces d'IA de pointe continuera à stimuler les dépenses consacrées à ses équipements de fabrication de semi-conducteurs.

L'action de la société basée à Santa Clara, en Californie, a progressé de 3% en séance prolongée .

Applied Materials, qui fournit des équipements destinés aux principaux processus de fabrication de plaquettes, profite de l’augmentation des dépenses des fabricants de puces visant à soutenir le développement rapide des infrastructures d’IA.

La société prévoit un chiffre d’affaires trimestriel d’environ 11,10 milliards de dollars, à plus ou moins 500 millions de dollars près, contre une estimation moyenne des analystes de 10,89 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a annoncé un chiffre d’affaires de 10,41 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 10,30 milliards de dollars.