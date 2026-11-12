 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Applied Materials prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations grâce à une forte demande de puces d'IA
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 22:14

Ajouter Boursorama à vos sources

Applied Materials AMAT.O a annoncé jeudi un chiffre d'affaires prévisionnel pour le premier trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, pariant sur le fait que la forte demande en puces d'IA de pointe continuera à stimuler les dépenses consacrées à ses équipements de fabrication de semi-conducteurs.

L'action de la société basée à Santa Clara, en Californie, a progressé de 3% en séance prolongée .

Applied Materials, qui fournit des équipements destinés aux principaux processus de fabrication de plaquettes, profite de l’augmentation des dépenses des fabricants de puces visant à soutenir le développement rapide des infrastructures d’IA.

La société prévoit un chiffre d’affaires trimestriel d’environ 11,10 milliards de dollars, à plus ou moins 500 millions de dollars près, contre une estimation moyenne des analystes de 10,89 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a annoncé un chiffre d’affaires de 10,41 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 10,30 milliards de dollars.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
380,9500 USD NASDAQ -3,58%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
96,06 +3,89%
CAC 40
8 361,36 +0,34%
NVIDIA
166,19 -4,34%
STELLANTIS
3,551 -4,36%
Or
3 875,13 -2,83%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank