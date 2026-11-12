Applied Materials prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations grâce à une forte demande de puces d'IA

Applied Materials AMAT.O a annoncé jeudi un chiffre d'affaires prévisionnel pour le premier trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, pariant sur le fait que la forte demande en puces d'IA de pointe continuera à stimuler les dépenses consacrées à ses équipements de fabrication de semi-conducteurs.
L'action de la société basée à Santa Clara, en Californie, a progressé de 3% en séance prolongée .
Applied Materials, qui fournit des équipements destinés aux principaux processus de fabrication de plaquettes, profite de l’augmentation des dépenses des fabricants de puces visant à soutenir le développement rapide des infrastructures d’IA.
La société prévoit un chiffre d’affaires trimestriel d’environ 11,10 milliards de dollars, à plus ou moins 500 millions de dollars près, contre une estimation moyenne des analystes de 10,89 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.
La société a annoncé un chiffre d’affaires de 10,41 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 10,30 milliards de dollars.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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