Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Applied Materials : nouvelle autorisation de rachat d'actions Cercle Finance • 22/03/2021 à 14:18









(CercleFinance.com) - Applied Materials annonce que son conseil d'administration a approuvé une nouvelle autorisation de rachat d'actions de 7,5 milliards de dollars, complétant l'autorisation précédente portant sur un montant restant d'environ 1,3 milliard. Il précise que l'accord modifié d'achat d'actions Kokusai Electric avec KKR HKE Investment 'a peut-être pris fin conformément à ses conditions le 19 mars, les parties n'ayant pas été en mesure de confirmer l'approbation réglementaire en temps voulus en Chine'. 'Si Applied ne reçoit pas la confirmation de l'approbation avant la date limite du 26 mars pour le paiement des frais de résiliation, Applied traitera l'accord comme terminé et versera à KKR des frais de résiliation de 154 millions de dollars en espèces', poursuit-il.

Valeurs associées APPLIED MATERIAL NASDAQ +2.76%