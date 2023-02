Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Applied Materials: hausse de 7% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/02/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - Applied Materials a publié jeudi soir un BPA non-GAAP en hausse de 7% à 2,03 dollars au titre de son premier trimestre 2022-23, malgré une marge d'exploitation non-GAAP en baisse de 2,2 points à 29,5%, pour des revenus en croissance de 7% de 6,74 milliards.



'Alors que l'économie et l'industrie des semi-conducteurs sont confrontées à des défis en 2023, nous pensons qu'Applied est bien positionné pour surperformer nos marchés cette année', a déclaré son CEO Gary Dickerson.



Pour son deuxième trimestre, l'équipementier prévoit des revenus d'environ 6,40 milliards de dollars, à plus ou moins 400 millions, 'ce qui comprend les défis continus de la chaîne d'approvisionnement', et un BPA ajusté entre 1,66 et 2,02 dollars.





Valeurs associées APPLIED MATERIAL NASDAQ 0.00%