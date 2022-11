Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Applied Materials: hausse de 5% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/11/2022 à 10:45









(CercleFinance.com) - Applied Materials publie au titre des trois derniers mois de son exercice 2021-22 un BPA non-GAAP record, en hausse de 5% à 2,03 dollars, malgré une marge d'exploitation ajustée en retrait de 3,3 points à 29,8%, pour des revenus en croissance de 10% à 6,75 milliards.



'Alors qu'Applied Materials a terminé l'exercice en force, nous restons concentrés sur l'atténuation des contraintes de la chaîne d'approvisionnement et faisons tout notre possible pour répondre à la demande des clients', commente le CEO Gary Dickerson.



Pour son premier trimestre 2022-23, l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs estime que son BPA ajusté devrait se situer entre 1,75 et 2,11 dollars, pour des revenus à environ 6,70 milliards de dollars, plus ou moins 400 millions de dollars.





Valeurs associées APPLIED MATERIAL NASDAQ +0.22%