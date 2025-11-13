 Aller au contenu principal
Applied Materials en baisse avec l'ensemble du marché ; résultats attendus après la cloche
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 18:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions d'Applied Materials AMAT.O ont baissé de 3,1 % jeudi dans le sillage du marché, le fabricant d'équipements de fabrication de semi-conducteurs devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action d'une année sur l'autre lors de la publication de ses résultats trimestriels après la cloche de clôture

** Le Nasdaq .IXIC était en baisse d'environ 1,8% à la mi-journée ** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires d'AMAT au T4 de 6,665 milliards de dollars contre 7,045 milliards de dollars il y a un an et à un bénéfice par action ajusté de 2,09 dollars contre 2,32 dollars au cours du trimestre de l'année précédente, selon LSEG

** Cette semaine, Stifel a relevé son objectif de cours sur AMAT à 250 $ contre 215 $ ** L'objectif de cours médian à 12 mois pour AMAT est de240 $; l'action était à 223,69 $ en dernier lieu ** En octobre, AMAT a déclaré qu'elle supprimerait environ 4 % de ses effectifs, soit environ 1 400 emplois, afin de rationaliser ses opérations ** Les recommandations des analystes sur l'action comprennent23 notes"achat fort" ou "achat", neuf notes "maintien" et deux notes "vente" ou "vente forte", selon LSEG

** Les actions d'AMAT sont en hausse d'environ 37 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 19 % pour le Nasdaq .IXIC au cours de la même période

APPLIED MATERIALS
223,5700 USD NASDAQ -3,10%
NASDAQ Composite
22 913,94 Pts Index Ex -2,10%
