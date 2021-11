Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Applied Materials : délaissé après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 15:45









(CercleFinance.com) - Applied Materials perd 4% en début de séance à Wall Street, au lendemain de la publication d'un BPA ajusté en croissance de 55% à 1,94 dollar pour des revenus en progression de 31% à 6,12 milliards de dollars, au titre de son dernier trimestre 2020-21. Pour le trimestre en cours, l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs table sur un BPA ajusté entre 1,78 et 1,92 dollar, ainsi que sur un chiffre d'affaires de l'ordre de 6,16 milliards de dollars, à plus ou moins 250 millions près. 'Les résultats du quatrième trimestre comptable sont ressortis à la borne basse des objectifs de la société, mais en dessous du consensus et les prévisions pour le premier trimestre se sont montrées inférieures', pointe Credit Suisse, qui incrimine les contraintes logistiques. 'Si les perturbations à court terme sont décevantes, cela n'impacte pas notre thèse à long terme', tempère le broker, qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 175 à 200 dollars.

