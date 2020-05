Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Applied Materials : BPA sous les attentes au 2e trimestre Cercle Finance • 15/05/2020 à 08:48









(CercleFinance.com) - Applied Materials a dévoilé jeudi soir un bénéfice net par action ajusté en croissance de 27% à 89 cents au titre de son deuxième trimestre 2019-20, un BPA inférieur de trois cents à l'estimation moyenne des analystes. L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs précise qu'il a vu sa marge opérationnelle ajustée s'améliorer de 2,3 points à 24,7%, pour un chiffre d'affaires en progression de 12% à 3,96 milliards de dollars.

Valeurs associées APPLIED MATERIAL NASDAQ +5.71%