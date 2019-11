Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Applied Materials : BPA meilleur que prévu au 4e trimestre Cercle Finance • 15/11/2019 à 08:15









(CercleFinance.com) - Applied Materials a dévoilé jeudi soir un bénéfice net par action ajusté en baisse de 6% à 80 cents au titre de son dernier trimestre 2018-19, BPA néanmoins supérieur de quatre cents à l'estimation moyenne des analystes. L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs précise qu'il a vu sa marge opérationnelle ajustée se tasser de 1,4 point à 23,7%, pour un chiffre d'affaires stable à un peu plus de 3,75 milliards de dollars. Pour son premier trimestre 2019-20, le groupe basé à Santa Clara prévoit un BPA ajusté compris entre 87 et 95 cents, pour un chiffre d'affaires attendu vers 4,10 milliards de dollars, à plus ou moins 150 millions près.

Valeurs associées APPLIED MATERIAL NASDAQ -0.28%