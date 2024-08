Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Applied Materials: BPA en hausse de 12% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/08/2024 à 08:10









(CercleFinance.com) - Applied Materials a publié jeudi soir, au titre de son troisième trimestre comptable, un BPA non-GAAP en hausse de 12% à 2,12 dollars et une marge d'exploitation non-GAAP améliorée d'un demi-point à 28,8%, pour des revenus accrus de 5% à 6,78 milliards.



Le groupe californien a ainsi réalisé un BPA non-GAAP dans le haut de sa fourchette-cible, qui allait de 1,83 à 2,19 dollars, ainsi qu'un chiffre d'affaires record alors qu'il l'attendait à environ 6,65 milliards de dollars, à plus ou moins 400 millions près.



'La course au leadership dans l'IA nourrit la demande pour notre portefeuille unique et connecté de produits et services, mettant Applied en position de surperformer nos marchés sur le plus long terme', explique son CEO Gary Dickerson.



Pour son dernier trimestre 2023-24, l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs anticipe un BPA non-GAAP compris entre deux et 2,36 dollars, ainsi qu'un chiffre d'affaires de l'ordre de 6,93 milliards, à plus ou moins 400 millions près.





Valeurs associées APPLIED MATERIAL 211,83 USD NASDAQ +5,06%